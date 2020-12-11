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Зеленський прийняв вірчі грамоти новопризначених послів

Глава держави зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку діалогу та партнерства з державами, які поділяють демократичні цінності.

Зеленський прийняв вірчі грамоти новопризначених послів
Фото: пресслужба ОПУ

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Узбекистану, Норвегії, Єгипту, Австралії, Таджикистану, Пакистану, Ємену, Філіппін, Йорданії, Таїланду та Монголії.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні тут присутні посли з чотирьох континентів, і це чергове свідчення того, що Україна прагне розвивати співпрацю з усіма державами світу", - сказав глава держави.

Фото: пресслужба Офісу президента

Зеленський зазначив, що Україна зацікавлена у розвитку діалогу та партнерства з державами, які поділяють демократичні цінності.

Фото: пресслужба Офісу президента

"Перебуваючи на шляху масштабних реформ, Україна щиро зацікавлена у діалозі та розвитку партнерства з кожною з ваших прекрасних країн», – зазначив він і висловив переконання, що завдяки зусиллям новопризначених глав дипломатичних місій відкриватиметься нова сторінка у конструктивних відносинах України з її міжнародними партнерами", - заявив президент.

Фото: пресслужба Офісу президента

Зокрема, під час церемонії зеленський прийняв вірчі грамоти у Посла Республіки Узбекистан Алішера Анваровича Курманова, Посла Королівства Норвегія Еріка Сведала, Посла Арабської Республіки Єгипет Аймана Ахмеда Мокхтара Ельгаммаля, Посла Австралії Брюса Едвардса, Посла Республіки Таджикистан Назрізоди Давлаталі Хайдара, Посла Ісламської Республіки Пакистан Ноеля Ізраеля Хохара, Посла Єменської Республіки Мірфат Фадл Хасан Ях’ї Муджалі, Посла Республіки Філіппіни Леї Бейсінанг-Руїз, Посла Йорданського Хашимітського Королівства Ісмаїла Ісси Ар-Ріфаї, Посла Королівства Таїланд Четтапхана Максампхана та Посла Республіки Монголія Бархаса Доржа.

Фото: пресслужба Офісу президента

Нагадаємо, у листопаді Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко послом України в Сінгапурі.Раніше вона обіймала посаду першого секретаря посольства України у Німеччині.

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