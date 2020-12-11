Зеленський візьме участь в онлайн-засіданні Венеціанської комісії

Планується схвалити два висновки про реформу Конституційного Суду України.

Президент Володимир Зеленський візьме участь у 125-му пленарному засіданні Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанської комісії), яке відбудеться в онлайн-режимі в п'ятницю.

Про це повідомляють на сайті Венеціанської комісії.

На засіданні планують схвалити висновки щодо повноважень членів конституційних органів Молдови, перенесення виборів за мотивами конституційної реформи в Киргизстані, а також щодо проєкту нової Конституції Болгарії.

Також заплановано схвалити два висновки про законодавчу ситуацію щодо антикорупційних механізмів і реформи Конституційного Суду України після постанови КС №13-р/2020 від 27 жовтня.

"Очікується, що в пленарному засіданні візьмуть участь президент Албанії Ілір Мета і президент України Володимир Зеленський", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні Венеціанська комісія звернулася до Верховної Ради і Уряду України і надала рекомендації щодо реформи Конституційного Суду. Комісія, зокрема, рекомендує зобов'язати КСУ визначити конкретні причини визнання неконституційним кожного окремого положення закону.

Раніше ВК дійшла висновку, що рішення КСУ про неконституційність окремих положень антикорупційного законодавства "не має чіткої аргументації, твердих основ у міжнародному праві та приймалося під впливом можливого конфлікту інтересів".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів.

25 листопада Зеленський звернувся до ВК з проханням здійснити оцінку конституційної ситуації, спричиненої рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року. Зеленський зазначив, що останні рішення КСУ стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства призвели до серйозної конституційної кризи.

3 грудня судді КСУ провели консультації з представниками Венеційської комісії і обговорили низку питань щодо процесу реформування законодавства. У цей же день у профільному Комітеті Ради повідомили, що розглядатимуть законопроєкти щодо КСУ після 12 грудня, коли будуть висновки ВК.

Зеленський закликав парламент не розглядати його законопроект про КСУ до отримання висновків ВК.