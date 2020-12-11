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Зеленський: Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін

Глава держави зазначив, що понад сто міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні.

Зеленський: Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні.

Про це глава держави сказав під час конференції "Україна: інвестиційна гавань в часи змін", повідомляє Офіс президента.

"Україна – динамічна європейська країна, яка вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні, створювати нові можливості для бізнесу та збільшувати прямі іноземні інвестиції", - заявив Зеленський.

За його словами, попри виклики, протягом 2020 року Україна з допомогою бізнес-спільноти здійснила історичні реформи: ухвалила законодавство про запровадження ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди.

"Понад сто міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні. Ми співпрацюємо з Microsoft, яка інвестуватиме понад 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні... Україна відкрита для світу як інвестиційна гавань у час змін", - додав президент.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що Мінекономіки розраховує на $50 млрд інвестицій за п'ять років. Для залучення інвестицій, на думку відомства, Україна повинна зосередитися на створенні ефективних ринків, у тому числі землі, капіталу, праці, вищої освіти, медичних установ, вантажних і пасажирських залізничних перевезень, енергетики.Крім того, держава планує вкластися в розвиток інфраструктури: будівництво доріг, розширення залізничного доступу до портів, електрифікацію залізниць, розвиток річкового транспорту (в тому числі модернізацію Дніпровського каскаду).

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