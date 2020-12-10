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СБУ прийшло з обшуком до колишнього голови Одеської облради, - ЗМІ

Паращенко очолював Одеську облраду з 21 серпня 2019 року до 4 грудня 2020 року.

СБУ прийшло з обшуком до колишнього голови Одеської облради, - ЗМІ
Сергей Паращенко
Фото: bessarabia.in.ua/

Служба безпеки України та фіскальна служба проводять обшуки у колишнього голови Одеської облради Сергія Паращенка.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

"Проводяться слідчі дії за місцем роботи та проживання колишнього голови облради", - повідомили агентству в Одеському облуправлінні СБУ.

При цьому не уточнили подробиць, оскільки слідчі дії ще не завершені.

Паращенко тимчасово виконував обов'язки голови Одеської обласної держадміністрації з 10 квітня до 11 червня 2019 року. Був головою Одеської облради VII скликання з 21 серпня 2019 року до 4 грудня 2020 року.

Раніше повідомляли, що у мерії Кривого Рогу провели обшук у справі про розтрату 6 млн гривень.

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