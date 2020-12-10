СБУ прийшло з обшуком до колишнього голови Одеської облради, - ЗМІ

Служба безпеки України та фіскальна служба проводять обшуки у колишнього голови Одеської облради Сергія Паращенка.
Про це інформує "Інтерфакс-Україна".
"Проводяться слідчі дії за місцем роботи та проживання колишнього голови облради", - повідомили агентству в Одеському облуправлінні СБУ.
При цьому не уточнили подробиць, оскільки слідчі дії ще не завершені.
Паращенко тимчасово виконував обов'язки голови Одеської обласної держадміністрації з 10 квітня до 11 червня 2019 року. Був головою Одеської облради VII скликання з 21 серпня 2019 року до 4 грудня 2020 року.
Раніше повідомляли, що у мерії Кривого Рогу провели обшук у справі про розтрату 6 млн гривень.