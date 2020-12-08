ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022 (оновлено)
Україна дізналася суперників по відбірному турніру на Чемпіонат світу-2022 (оновлено)
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Помер екснардеп Станіслав Березкін
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаПолітика

Міській голова Білгорода-Дністровського знайшов у своєму кабінеті приховані відеокамери

Віталій Граждан звернувся до правоохоронних органів.

Міській голова Білгорода-Дністровського знайшов у своєму кабінеті приховані відеокамери
Віталій Граждан
Фото: facebook.com/vitalygrazhdan

На Одещині міській голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан знайшов у своєму кабінеті приховані камери спостереження і медіа-сервер до них.

Про таке він повідомив у фейсбуці.

Граждан зазначив, що три камери знайшли під час установки системи охоронної сигналізації. Дві з них були встановлені в кабінеті, ще одна – в приймальні.

На думку міського голови, камери та сервер була встановлені незаконно. Записуючі пристрої нібито вмонтували в датчики пожежної сигналізації.

Наразі поліцейські з'ясовують, коли саме встановили камери та за яким саме міським головою вони мали стежити.

"Звертаюся персонально до тих, хто був такий дурний що подумав, що я не перевірю свій кабінет на наявність засобів прихованого аудіо і відеозапису. Хочу вас розчарувати - ваша операція в будь-якому випадку закінчилася б провалом... У мене є свої версії, ми вже ведемо власне розслідування, але офіційне слідство покаже," - зазначив Граждан.

Нагадаємо, у березні в райсуді Херсона повідомили про спробу встановити спецтехніку спостереження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також