Закарпатську обласну раду очолив ексочільник ОДА Петров

Колишній начальник контррозвідки СБУ Петров очолив ОДА у квітні цього року.

Голова Закарпатської областної державної адміністрації, депутат від політичної партії "Слуга Народу" Олексій Петров, очолив обласну раду.

Про це повідомляє "Закарпаття онлайн".

Сьогодні, 7 грудня, відбулось перше пленарне засідання першої сесії Закарпатської обласної ради VIII скликання. Всього на сесії зареєструвалось 62 депутати з 64.

На посаду голови було висунуто дві кандидатури: Олексія Петрова та Віктора Русина (від ОПЗЖ). За підрахунками таємного голосування найбільшу підтримку серед депутатів отримав Петров. Він набрав 37 голосів, його опонент - 17.

До нового скликання Закарпатської облради 2020-2025 років увійшли 64 людини. 24 новообраних кандидатів є членами партій, 40 - безпартійні. Також до нової ради проходять 22 чинних депутати обласної ради та одна народна депутатка України.

Як повідомлялося раніше, політична партія угорців Закарпаття демонстративно покинула перше пленарне засідання Закарпатської облради.

Нагадаємо, колишній начальник контррозвідки Служби безпеки України Олексій Петров став головою Закарпатської обласної держадміністрації у квітні цього року. До цього він очолював управління СБУ в Кропивницькому, а перед цим - з лютого 2017 року до серпня 2019 року - був начальником контррозвідки СБУ.

У грудні 2017 року Петров провів операцію із затримання російського шпигуна в Кабміні, яким виявився заступник керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов.