Зеленський: ще ніколи на місцевому рівні в Україні не було стільки владних і фінансових можливостей, як тепер

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ще ніколи на місцевому рівні в Україні не було стільки владних і фінансових можливостей, як тепер.

Про це глава держави заявив у зверненні з нагоди Дня місцевого самоврядування.

"Ще ніколи на місцевому рівні в Україні не було стільки владних і фінансових можливостей, як тепер. Внаслідок децентралізації місцеві бюджети збільшились у декілька разів, загалом по країні це колосальна сума: щороку – сотні мільярдів гривень. Перейшли на місця й повноваження.Саме це й зумовлює настільки відчайдушну боротьбу за вплив у громадах майже по всій Україні", - написав президент.

Зеленський зазначив, що децентралізація – це не просто про гроші, про розподіл можливостей.

"Гроші, як і повноваження, можуть бути тільки інструментом, що застосовується в інтересах громади. Але ж очевидно, що точно не заради втілення у життя тієї чи іншої стратегії розвитку громад точиться така боротьба на місцях.Ось чому завданням конструктивних сил у місцевих радах, центральної влади та суспільства загалом бачу стримування апетитів ділків, які розглядають місцеві бюджети та нові повноваження виключно як особисту годівницю чи компенсатор втрачених можливостей на національному рівні. Час ділків минув", - зазначив президент.

Зеленський зауважив, що реформу децентраліації потрібно продовжувати так, як планувалося.

"Заради розвитку громад, створення нових можливостей і комфортного середовища для життя людей. Запрошую всіх представників місцевої влади та нових політиків у громадах до дискусії про те, як нам усім разом досягти такої якості життя у громадах по всій країні, щоб люди бачили: децентралізація – це успіх України. До речі, одним з найбільш перспективних напрямків вважаю реанімацію Ради регіонального розвитку, яка дасть змогу суттєво покращити комунікацію між мерами, головами обласних адміністрацій, центральними органами влади", - додав Зеленський.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що у Зеленського розраховують успішно завершити децентралізацію до кінця року.

24 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій".

Без ухвалення цього закону деякі територіальні громади не могли провести свої перші сесії. Також це блокувало підготовку до нового бюджетного року.

17 липня Верховна Рада ухвалила проєкт постанови про утворення та ліквідацію районів. Він передбачає ліквідацію 490 і створення 136 нових, "укрупнених" районів. Місцеві вибори, що пройшли 25 жовтня, відбулися вже зігдно з новим адміністративно-територіальним устроєм.