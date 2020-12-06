Явка на виборах у Кривому Розі склала 35%

На виборчі дільниці у Кривому Розі, де відбувся другий тур виборів міського голови, для голосування прийшли 170 390 криворіжців. Це 35,14% від кількості виборців, які були включені в списки.

Про це о 20:40 повідомив голова міської територіальної виборчої комісії в Кривому Розі Валентин Орлов, інформує "Перший Криворізький".

За даними громадянської мережі ОПОРА станом на 20:00 явка під час повторного голосування на виборах мера Кривого Рогу склала 34,6%.

"За даними громадянської мережа "ОПОРА", станом на 20:00 явка під час повторного голосування у Кривому Розі склала 34,6% (похибка – 1,40%), зазначається у повідомленні.

За даними ЦВК, 25 жовтня в Кривому Розі проголосувало 36,72% виборців.

Як повідомляли, сьогодні у другому турі виборів у Кривому Розі за посаду мера змагалися Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя".

Екзит-поли показали суперечливі результати.