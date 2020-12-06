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Кривий Ріг обирає сьогодні міського голову

О 8:00 почали роботу 294 виборчі дільниці.

Кривий Ріг обирає сьогодні міського голову
Фото: gazetahm.org

Сьогодні, 6 грудня у Кривому Розі триває другий тур виборів міського голови.

За посаду змагаються Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя".

Зазначимо, переможець першого туру виборів міського голови міста Юрій Вілкул оголосив про відмову брати участь у "другому турі" через стан здоров’я.

У Криворізькому відділі поліції повідомили, що у місті о 8:00 почали роботу 294 виборчі дільниці. Голосування традиційно триватиме до 20:00.

До несення служби у день виборів приступили близько тисячі правоохоронців. Поліцейські та забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на виборчих дільницях.

“У “день тиші” до поліції Кривого Рогу повідомлень про порушення виборчого законодавства не надходило”, – йдеться у повідомленні.

Однак з початку виборчої кампанії до поліції Кривого Рогу надійшло 282 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 8 кримінальних проваджень пов’язаних з порушенням виборчого процесу.

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