Україна готова збільшити внески в операції НАТО

Київ розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО і сподівається на політичну підтримку союзників НАТО щодо прийняття такого рішення на наступному саміті Альянсу в 2021 році.

Україна готова збільшити національні внески в операції під проводом НАТО та направити до роботи в Північноатлантичному альянсі додаткові сили з метою отримати в майбутньому статус повноправного члена.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран, повідомляє "Урядовий кур'єр".

"Ми готові збільшити національний внесок в операції під проводом НАТО, направити до роботи в структурах Альянсу додатковий військовий і цивільний персонал, приступити до виконання практичних заходів з налагодження обміну інформацією в режимі реального часу, використовуючи автоматизовані системи", - сказав міністр.

За його словами, позначені кроки "повинні зробити нас сильнішими і значно наблизити до стратегічної мети - повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору".

Таран також додав, що Україна розраховує отримати План дій щодо членства в НАТО і сподівається на політичну підтримку союзників НАТО щодо прийняття такого рішення на наступному саміті Альянсу в 2021 році.

"Відхилення від курсу немає, навпаки, подвоюємо наші зусилля на шляху євроатлантичної інтеграції", - зауважив міністр.

Нагадаємо, у червні Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей (EOP) НАТО. Україна стала шостим партнером за розширеними можливостями НАТО поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на областях, що представляють взаємний інтерес.

Участь у програмі EOP дасть можливість оперативніше обмінюватися розвідувальними даними з Північноатлантичним Альянсом.