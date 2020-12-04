Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться в лютому 2021 року

Україна та Європейський Союз домовилися провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС в офлайн форматі у лютому 2021 року.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З Європейським Союзом вирішили провести Раду асоціації саме у форматі фізичної зустрічі. Але у зв’язку з жорстким локдауном у Брюсселі, який не дозволяє провести візит офлайн, ми погодили доцільність його перенесення на лютий 2021 року. Водночас домовилися тримати діалог на високому політичному рівні до найшвидшої можливості фізичного візиту української делегації до Брюсселя", - сказала Стефанішина.

За її словами, Рада асоціації розгляне такі питання: продовження роботи на основі спільної заяви 22-го саміту Україна-ЄС, зокрема в оцінці результатів Угоди про асоціацію, початок процесу оновлення Угоди про асоціацію, укладення Угоди про спільний авіаційний простір, обговорення прогресу у впровадженні "промислового безвізу", діалог про залучення України до реалізації можливостей Європейського зеленого курсу, зміцнення економічної інтеграції та подальші кроки щодо виходу з кризи, спричиненої рішеннями Конституційного Суду.

"Наступного тижня ми разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем маємо заплановану розмову з верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем та комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, після якої уже зможемо говорити про конкретну дату засідання Ради асоціації", - зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, 6 жовтня на полях 22-го саміту "Україна-Євросоюз" було підписано три угоди з Європейською комісією і три угоди з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування різних проектів.Зокрема, підписано угоду про фінансування заходу "Програма ЄС "Міцні регіони" на суму 30 млн євро.Також було підписано угоду про фінансування заходу "Механізм розвитку громадянського суспільства України" на суму 20 млн євро, метою якої є залучення допомоги ЄС для зміцнення демократії в Україні.