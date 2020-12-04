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Ігор Палиця розповів про умови подолання кризи для українського бізнесу Позиція

"Український бізнес зможе подолати економічну кризу лише якщо він буде конкурентоспроможним".

Ігор Палиця розповів про умови подолання кризи для українського бізнесу

Проблема посилення тиску на бізнес в Україні полягає не стільки в особі голови фінансового комітету ВР Данилові Гетманцеві, скільки у політиці тих, хто за ним стоїть — партії «Слуга народу» та її «зовнішніх керманичів». Про це в ефірі програми «Право на владу» сказав народний депутат України, голова партії «За майбутнє» Ігор Палиця.

«Коли ми говоримо про те, що десять законопроектів про підтримку бізнесу не потрапляють до сесійної зали, це не Гетманцев — це «Слуга народу». Коли нам не дають зменшити податки, це не Гетманцев — це ті, хто не хоче, щоб український бізнес був конкурентоспроможним. У нас дійшло до того, що посли G-7 збирають голів парламентських фракцій і розповідають їм, за які закони голосувати. Нам заважають створювати сприятливі умови для бізнесу. Три тижні тому чиновник МВФ сказав нам, що він проти того, щоб ми замінювали податок на прибуток податком на виведений капітал. МВФ диктує нам умови, як долати кризу. Зокрема, пропонує оголосити податкові канікули. А де в Європі оголошено податкові канікули? В Австрії були компенсації податків на зарплату. У кількох країнах — зменшення ПДВ. Тобто йдеться про зменшення податків, а не про податкові канікули. Ми стаємо країною-заручником зовнішніх акторів. Більше того, зараз у порядку денному стоїть закон про створення Бюро економічної безпеки — ще одного контролюючого органу, який буде тиснути на бізнес», — обурився Палиця.

Він підкреслив, що український бізнес зможе подолати економічну кризу лише якщо він буде конкурентоспроможним.

«Собівартість товарів та послуг українського бізнесу не повинна бути вищою за аналогічні товари та послуги на зовнішніх ринках. А ми сьогодні купуємо імпорт за валюту, якої і так в Україні бракує. Тому що українські аналоги — дорожчі. У підсумку, навіть попри зменшення імпорту через карантин ми отримаємо за підсумками року дефіцит валютного балансу у 8-10 мільярдів. А нам не дозволяють знижувати податки. Дехто хоче просто добити український бізнес», — сказав Ігор Палиця.

Нагадаємо, що раніше Палиця заявив, що вимагає відставки голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Однак регламентний комітет Верховної Ради відмовився винести у сесійну залу відповідний проект постанови.

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