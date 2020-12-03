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Секретарем Київради обрали колишнього помічника Кличка Бондаренка

Його кандидатуру запропонував мер.

Секретарем Київради обрали колишнього помічника Кличка Бондаренка
Володимир Бондаренко
Фото: kmr.gov.ua

Депутати Київської міської ради обрали Володимира Бондаренка (партія "УДАР Віталія Кличка") на посаду заступника міського голови - секретаря Київради.

Про це повідоммляє пресслужба Київради.

Кандидатуру Бондаренка підтримали 114 депутатів.

"Я робитиму все для того, аби міська рада могла стабільно та ефективно працювати. Буду продовжувати справу свого попередника Володимира Прокопіва – робитиму Київську міську раду відкритою для людей, прозорішою та ближчою», - зазначив Бондаренко.

Новообраний секретар запевнив у своїй об’єктивності та неупередженості під час прийняття рішень та організації роботи міськради.

"Не зважаючи на те, що я обраний від політичної сили, можу пообіцяти, що буду максимально рівновіддаленим і одночасно близьким до всіх фракцій. Адже секретар Київради – це помічник для кожного депутата в цій сесійній залі, це ефективний менеджер, яким я зобов’язуюся бути", - наголосив Бондаренко.

Володимир Бондаренко народився 26 січня 1985 року у м. Києві у сім’ї службовців. Має вищу юридичну освіту. Трудову діяльність розпочав у 2003 році технічним працівником середньої школи №61 Шевченківського району міста Києва.

У 2007-2013 був помічником Віталія Кличка у Київській міській раді. У 2012 році під час проведення виборів до парламенту балотувався в народні депутати Верховної Ради VII скликання від політичної партії "УДАР Віталія Кличка". У 2013-2014 роках був помічником Віталія Кличка у Верховній Раді.

З 2014 по 2017 рік працював керівником апарату КМДА. Протягом останнього часу радником Київського міського голови та секретарем Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у червні 2017 року Кличко відсторонив Бондаренка від виконання посадових обов'язків керівника апарату КМДА. Приводом послужило журналістське розслідування про те, що у нього підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка. В архіві ЛНУ журналістів повідомили, що Бондаренко не закінчував навчання і не отримував диплом, а в архіві КНУ показали копію диплома бакалавра, нібито виданого Бондаренкові Львівським університетом.

У жовтні 2017 року Шевченківський райсуд Києва звільнив Бондаренка від кримінальної відповідальності у цій справі у зв'язку із закінченням термінів давності.

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