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Зеленський призначив голову Хмельницької ОДА

Президент вручив Сергію Гамалію службове посвідчення та побажав показати високий результат.

Зеленський призначив голову Хмельницької ОДА
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія.

Відповідний указ № 535/2020 опублікований на сайті президента.

Під час зустрічі в Офісі президента Зеленський вручив голові Хмельницької ОДА службове посвідчення та побажав показати високий результат на новій посаді.

Сергій Гамалій народився 1979 року в м. Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2001-му закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (правознавство, юрист), а у 2003 році – Подільську державну аграрно-технічну академію (облік і аудит, економіст-бухгалтер).

З 2005 до 2007 року Гамалій працював юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych (м. Варшава). У 2004-2009 роках був помічником депутата Кам’янець-Подільської міської ради на громадських засадах. З 2007-го займався підприємницькою діяльністю.

Нагадаємо, 24 листопада Зеленський звільнив голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, який був призначений президентом у листопаді 2019 року. Під час свого першого на посаді виступу він заявив, "не хоче воювати, бо мирна людина".

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