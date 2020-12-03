Рада відклала законопроєкт про обов'язкову вакцинацію

Законопроєкт "Про систему громадського здоров’я" пропонує змістити пріоритет від лікування до політики зміцнення здоров’я і профілактики хвороб.

Верховна Рада може відкласти розгляд законопроєкту №4142 "Про систему громадського здоров'я", який сутосується особливостей вакцинації.

На сайті парламенту у розділі про стан проходження законопроєкту зазначається, що його розгляд відкладено.

Як повідомлялося, законопроєкт "Про систему громадського здоров’я" пропонує змістити пріоритет від лікування до політики зміцнення здоров’я і профілактики хвороб. Однією з головних новацій у ньомує перехід до презумпції згоди на вакцинацію.

Сьогодні батьки перед вакцинацією дитини мають заповнити низку документів, а новий законопроєкт має спростити цю процедуру. Пропонується, що профілактичні щеплення робитимуть після медогляду особи в разі відсутності в неї відповідних медичних протипоказань. Якщо ж особа та її законні представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар зобов’язаний узяти в них відповідне письмове підтвердження про відмову, а в разі небажання дати таке підтвердження - засвідчити це у присутності свідка.

Отже, батьки або законні представники дитини будуть писати заяву тільки в разі відмови від щеплення. Вони будуть ознайомлені з ризиками та братимуть відповідальність за таке рішення на себе.

Нагадаємо, у троавні минулого року Верховний Суд прийняв рішення на користь обов'язкової вакцинації. У серпні Міністерство охорони здоров'я і Міносвіти і науки підтвердили заборону на відвідування шкіл та дитсадків дітьми, що не були вакциновані згідно з національним календарем щеплень. У МОЗ підкреслили, що в умовах спалаху кору невакціоновані члени колективу можуть становити небезпеку не тільки для інших дітей, але і їх сімей і вчителів.

Противники щеплень вийшли на мітинг до Офісу президента і заявили, що заборона суперечить їх праву вільного вибору.

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський заявив, що у Києві не заборонятимуть невакцинованим дітям відвідувати школи.