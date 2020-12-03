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У наступному році "Укроборонпром" припинить існування, – новий глава концерну Гусєв

Натомість створять нові холдингові підприємства. 

У наступному році "Укроборонпром" припинить існування, – новий глава концерну Гусєв
Укроборонпром на міжнародній виставці IDEF-2019
Фото: ukroboronprom.com.ua

У 2021 році планується, що державний концерн "Укроборонпром" припинить існування. Натомість утворять холдингові компанії.

Про це на пресконференції оголосив новий очільник концерну Юрій Гусєв.

"Будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління, прозорості, щоб забезпечити уникнення будь-яких корупційних чи інших ризиків", – заявив він.

Як пише "Укрінформ", завдання провести трансформацію концерну та створити нові холдинги поставив президент. Очікується, що нові холдинги забезпечать ЗСУ якісним озброєнням і військовою технікою.

30 листопада в.о. гендиректора концерну Ігор Фоменко заявив, що у результаті реформи державного концерну "Укроборонпром" повинні залишитися 65 підприємств. Він пояснив, що реформа оборонного концерну передбачає створення шістьох холдингів та об’єднання в них підприємств-учасників концерну за галузевою ознакою: бронетанкові, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси і спецхімія, авіаремонтні підприємства.

1 жовтня була представлена Комплексна стратегія трансформації та розвитку "Укроборонпрому" до 2030 року, яка передбачала розділення концерну вже на 7 галузевих холдингів. 

Державний концерн "Укроборонпром" - об'єднання підприємств оборонно-промислового комплексу, має стратегічне значення для економіки і безпеки України. Був створений у 2010 році. До 2014 року до концерну долучилися 134 підприємства війського-промислового комплексу, зокрема 125 державних.

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