"Європейська солідарність" повідомила про обрання свого депутата головою Рівненської облради

Депутати Рівненської обласної ради на першій сесії восьмого скликання обрали головою облради представника партії «Європейська Солідарність», керівника Секретаріату Рівненської організації партії Сергія Кондрачука. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Його кандидатуру підтримали 35 депутатів.

На пленарному засіданні новообраний голова прийняв присягу та подякував усім за підтримку.

«Вчора Львівщина, а сьогодні Рівненщина чітко засвідчили, що ці «зелені» експерименти над нашою країною, дасть Бог, врешті зупиняться, і ми рухатимемося у правильному напрямку», – зазначив Сергій Кондрачук.

За часів президентства Петра Порошенка протягом 2015-2019 рр. Сергій Кондрачук очолював Здолбунівську райдержадміністрацію.

Загалом у Рівненській обласній раді інтереси жителів краю представлятимуть 14 депутатів від «ЄС».

22 листопада міським головою Рівного був обраний кандидат від «Європейської Солідарності» Олександр Третяк.