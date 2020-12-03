Зеленський призначив т. в.о. голови Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового виконувача обов'язків голови Херсонської ОДА. Ним став Сергій Козир.

Про це йдеться в указі глави держави №530/2020.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на Козиря Сергія В’ячеславовича", - йдеться в повідомленні.

Раніше Сергій Козир обіймав посаду заступника голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури та екології. Перед цим він працював у вуглевидобувних підприємствах, у тому числі "ДТЕК Павлоградвугілля".

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив ексочільника Херсонської ОДА Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Вчора Кабмін погодив звільнення Гусєва з посади голови Херсонської ОДА.

Про те, що голова Херсонської ОДА Гусєв очолив "Укроборонпром", шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна у своєму Telegram-каналі повідомила ще 1 грудня. За її інформацією, тимчасовим головою Херсонської ОДА протягом кількох місяців буде один із заступників Гусєва.