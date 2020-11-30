Після реформи в "Укроборонпромі" залишаться 65 підприємств із 116, - в.о. гендиректора

Наразі 17 підприємств, які входять до складу концерну, не ведуть економічної діяльності.

У результаті реформи державного концерну "Укроборонпром" повинні залишитися 65 підприємств.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив в.о. генерального директора держконцерну Ігор Фоменко.

"Трансформація повинна привести до того, що це будуть корпоратизовані підприємства державної форми власності. Вони зможуть на рівних з іншими постачальниками брати участь у тендерах для потреб армії через Prozorro. Наше завдання – зробити цей державний бізнес конкурентоспроможним", - наголосив Фоменко.

Він пояснив, що реформа оборонного концерну передбачає створення шістьох холдингів та об’єднання в них підприємств-учасників концерну за галузевою ознакою: бронетанкові, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси і спецхімія, авіаремонтні підприємства.

"Так ці підприємства зможуть самостійно виконувати свої завдання і бути самодостатніми гравцями на зовнішньому ринку. Над ними буде керуюча компанія з умовною назвою "Оборонні системи України", - зазначив очільник держконцерну.

Фоменко додав, що 17 підприємств, які входять до складу "Укроборонпрому", зараз не ведуть економічної діяльності і будуть передані до Фонду держмайна, після чого - продані приватним інвесторам.

"У результаті трансформації в "Укроборонпромі" повинні залишитися 65 підприємств. Зі 116 підприємств, які входять до складу концерну", - повідомив Фоменко.

Нагадаємо, уперше проєкт перетворень "Укроборонпрому" був представлений новою командою концерну Офісу президента, РНБО, прем’єр-міністру Денису Шмигалю та урядовцям у травні цього року. У ньому йшлося про реорганізацію 50 підприємств і створення 6 груп компаній за галузевим принципом шляхом об’єднання 38 учасників концерну з "групи розвитку".

1 жовтня була представлена Комплексна стратегія трансформації та розвитку "Укроборонпрому" до 2030 року, яка передбачала розділення концерну вже на 7 галузевих холдингів.

У листопаді повідомлялося, що більше 60 підприємств держконцерн планують реорганізувати в дев'ять холдингових компаній.

Пізніше "Укроборонпром" звинуватив у спробі згортання реформ ОПК Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.