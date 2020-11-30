На що варто звернути увагу при виборі вживаного авто - поради від "Motor Scout"

Придбання авто з пробігом - завжди лотерея. Ні в одному з випадків подібних угод немає 100%-ї гарантії того, що обновка не принесе з собою проблем. Але мінімізувати ризики можна. Тим більше, зробити це нескладно.

Здійснюючи підбор авто, звертайте увагу на деталі.

Оголошення про продаж автомобіля повинно бути зрозумілим і прозорим

Вивчіть оголошення. У ньому повинна міститися вся інформація про автомобіль - пробіг, технічний стан, час проведення ремонту та необхідність заміни запчастин і комплектуючих, історія тощо. Не варто звертати увагу на красиві опису кольору і інші, не найважливіші нюанси. Далеко не завжди вони передають реальний стан справ. Якщо інформація в оголошенні вас влаштовує - зв'яжіться з продавцем і ставте йому питання. Тільки після цього варто призначати зустріч для огляду транспортного засобу.

Перевірте стан кузова, проведіть візуальний огляд

При зустрічі з продавцем в першу чергу огляньте авто. Зверніть увагу на товщину лакофарбового покриття (можна використовувати толщиномір). Перевірте стан фарби, зазори, навісні компоненти.

Варто розуміти, що подряпини, потертості та інші невеликі дефекти лакофарбового покриття - це норма для авто з пробігом. Але серйозні пошкодження після ДТП або кустарно проведений ремонт спричиняють за собою великі додаткові витрати.

Загляньте в салон: огляньте рульове колесо, панель управління

Купити або продати, пробіг якого складає понад 200 тис. Км, буде оснащено вже не найновішими приладами управління. Ручки і кермо будуть гладкими, відполірованими руками водія. Обмотка на кермі також не буде виглядати нової. Якщо ці елементи замінені - власник міг спробувати приховати реальний пробіг авто.

Сидіння і педалі - ще один індикатор віку автомобіля

При інтенсивної експлуатації сидіння авто не можуть залишитися новими. На них з'явилися потертості, тріщини.

Потерті, зношені, з дірками накладки на педалях також свідчать про дуже великому пробігу.

Замінити педалі і сидіння не складе труднощів. Якщо ви бачите, що ці елементи нові і не можуть належати авто з пробігом - задайте відповідні питання продавцю. Якщо він відповідає ухильно - задумайтеся, наскільки він чесний з вами.

Загляньте під капот і під машину

Крім зовнішнього огляду необхідно провести ретельний огляд «начинки» авто. Відкрийте капот. Прислухайтеся, чи немає сторонніх звуків при працюючому двигуні. Переконайтеся в тому, що немає димності. Перевірте, що немає витоків рідин, патьоків. Двигун можна вимити перед продажем - таке рішення продавця повинно вас насторожити.

Машину обов'язково необхідно оглянути знизу. Зверніться на СТО і візьміть з собою людину, що розбирається в технічному стані авто, якщо самі не є профі. Всі сліди ремонтів і серйозні дефекти знизу буде видно.

Авто б / у - це хороша можливість заощадити. Але і ризик немаленький. Не поспішайте розлучатися з грошима - уважно вивчити інформацію про авто і огляньте його з усіх боків.