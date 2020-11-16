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Автокидалово: платить за себя и того парня

В Раде предлагают повысить ежегодный побор за уже купленные машины, распространив его в том числе и на те, которые ранее под этот налог не попадали (то ли по цене автомобиля, то ли по его возрасту, но и то, и другое теперь пересматривают в сторону расширения круга плательщиков, в том числе и на авто, при покупке которых правила ещё были другие).

Фото: Lb.ua

Авторы соответствующего законопроекта якобы пытаются тем самым компенсировать недопоступления от тех бляхеров, которые отказались заплатить за свои «бляхи» даже смягченные налоги. Итак, с наиболее «отбитыми» неплательщиками государство ничего не может сделать, оставив в дураках тех, кто хоть что-то заплатил, а компенсировать свою импотенцию постарается за счет тех, кто ничего не утаивал, покупая, как дурак, всё честно и всё установленное оплачивая, в справедливости какового сравнения теперь каждый сможет убедиться.

ОК, выигрыш Родина с этой затеи получит.

А дальше?

Когда подход «честные платят задним числом за счет отбитых, которые не платят никак» станет для всех очевидным, какие будут последствия?

Депутаты живут одним днём?

Или последний день?

Что будет ЗАВТРА, кого-то из них интересует?

Дыру-то залатают, но какой ценой?

Государство — через такую увязку фискализации с собственным бессилием — уже просто орёт:

Прекратите покупать честно!

Имеющий уши без затычек не смог не слышать.

Александр Кирш Александр Кирш , Экономист
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