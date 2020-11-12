Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
«Сокіл 300» vs Bayraktar TB2. Що потрібно для створення українського ударного дрона
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Кулеба прокоментував рішення РФ закрити торгові представництва
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
ГоловнаБлогиБлог Валентина Бадрака

Возвращение Вильгельма Котарбинского. Больше, чем миссия

Почему именно Вильгельм Котарбинский, а не кто-либо иной? Для обращения к его образу было много причин. Сменив Рим на Киев, он прожил в первом городе Украины 33 года. Понимал проблемы поляков и малороссов, и оставил заметный след в истории Украины-творческой. Будучи гением модерна, незаслуженно отодвинут в тень, но не заботился о признании, получении званий, и даже к именитым коллекционерам относился снисходительно. По структуре мировосприятия ему был ближе всего отстраненный и великий Леонардо да Винчи. И подобно мастеру Возрождения, польский киевлянин проживал жизнь-миссию.

Его называли польским мистиком, а необычайные полотна его кисти продавались за баснословные деньги по всему миру. Богатые киевляне с чувством изысканного вкуса почитали за честь заказать ему работу, и выразительные, а порой причудливые образы, рожденные неординарным воображением Вильгельма Котарбинского, украшали дома далеко не только почитателей живописи Терещенко и Ханенко. Разумеется, не обошлось без скандально-сенсационных слухов: будто некоторые полотна, из скорбных фантазий, как то «Могила самоубийцы», приносили несчастия владельцам, сковывая их таинственной и сумрачной, напористой и бесконечно сильной энергетикой.

В Киеве он дружил с беспокойным, преследуемым демонами, Михаилом Врубелем и набожно сосредоточенным Виктором Васнецовым, негласно считавшимся первым художником Владимирского собора. Но именно этот поляк казался современникам наиболее абстрагированным от мирской действительности, словно глядящим внутрь себя и в глубину времени.

Стоит упомянуть, что известный литературовед и историк искусства Илья Зильберштейн как-то заметил «В искусстве российского модерна было два гения: Врубель и Котарбинский. Рубель был гений, который не знал, что он делает, а Котарбинский был гений, который знал, что делает…» В самом деле, порой кажется, что демоны Врубеля и ангелы Котарбинского сотканы из одной ткани. Только демоны беспокойны и тревожны в свой невыразимой тоске, тогда как ангелы несут сакральное умиротворение, и, кажется, все знают об инфернальном мире. Подобно человеку, написавшему их; пережив в молодости клиническую смерть от голодного тифа, Котарбинский определенно получил Божий дар видения.

Фото: Вильгельм Котарбинский

Глубоко верующий Васнецов писал во Владимирском соборе святых, очеловечивая их, как девятиметровую Богородицу с младенцем Иисусом, списав ее с образов собственной жены Александры и сына. Влюбленный, всегда противоречивый Врубель бредил демонами, порожденными тупиковыми отношениями с роковой женщиной Киева Эмилией Праховой – женой тайного советника и профессора-искусствоведа, фактически открывшего миру гений самого автора легендарных росписей Кирилловской церкви. Гламурный Сведомский принимал искусство как тяжкий труд – ради бессмертия. Мнительный Нестеров корпел над своими композициями, вычерчивая элементы с точностью современного разработчика космических ракет. И только невозмутимый, всегда загадочный Котарбинский, основной творческой средой которого были смерть, таинственная стихия воды и наполненные плотным туманом, маргинальные психические состояния, писал ангелов. Он определенно любил размышлять, говорить о параллельных мирах, нередко изображая их на полотнах.

Основные события нового исторического романа «Собор. Киевский перекресток Вильгельма Котарбинского» разворачиваются в Киеве в 1887 – 1896 годах – основном периоде росписей Владимирского собора. Именно в 1887 году в Киев приехал выдающийся польский живописец Вильгельм Котарбинский, который вместе с приглашенными для оформления собора братьями Сведомскими взялся за росписи стен. На страницах книги хитросплетения многих известных судеб. Драма Врубеля, разворачивающаяся на фоне ловких интриг вхожего в ближний круг императора, определенно уникального Адриана Прахова.

Еще в 1884 году в Венеции (куда Врубеля подальше от своей жены отослал Прахов) Михаил написал иконы для мраморного иконостаса, на одной из которых в образе Богоматери легко было узнать Эмилию Прахову – но с истекшими, пустыми, будто у мертвой, зрачками. С неврастенической одержимостью Врубель искал образ демона и непрестанно писал, лепил Эмилию, бежал от самого себя, засыпал в объятьях проституток, но после винного угара опять хватался за кисть и создал шедевры. Драма довершилась тем, что церковная комиссия при молчании Прахова отвергла выдающийся талант Врубеля и участие в росписи Владимирского собора стало для него невозможным.

Лица известных современников, мелькающие в престижном киевском салоне его влиятельной неординарной жены Эмилии. Естественная, очень жизненная искра чувств между Вильгельмом и Эмилией, которую мужчина и женщина удерживают усилиями, не позволяя себе преступить запретную черту. За скобками светских интеллектуальных разговоров творческой богемы в просторной квартире Праховых на углу Владимирской и Большой Житомирской улиц еще одна драма – Малороссии-Украины и Польши. Насильственная русификация Украины и Польши, Валуевский циркуляр, Эмский указ и прочее, что было спрессовано в одной емкой фразе имперского министра Петра Валуева: «Украинского языка не было, нет и быть не может, а кто этого не понимает — враг России». Не осталась без внимания и акция – спецоперация имперской Москвы по установке на Софийской площади памятника Богдану Хмельницкому с выбитыми на нем не сакральными словами: «Хотим под царя восточного, православного».

Польский живописец как завсегдатай колоритных собраний, не уставал восхищаться феноменальными способностями этой женщины, все более проникая в ее потрясающий внутренний мир, наполненный порой критическими эмоциями и переживаниями. Узнал художник и ее тайну – Эмилия была незаконнорожденной дочерью друга императора Александра и тогдашнего министра внутренних дел Дмитрия Толстого. Их отношения быстро переросли в дружбу с оттенками нежности и тайной поддержки, но любовь по многим причинам осталась платонической. Далеко не только потому, что между Вильгельмом Котарбинским и Адрианом Праховым глубокие уважительные отношения, а Прахов, руководя росписями во Владимирском соборе, подписывал контракты с живописцами, продвигая их творческие интересы в городе.

Фото: Вильгельм Котарбинский

Между тем, когда почти все художники собора разъехались после его официально открытия в 1896 году, Котарбинский остался в Киеве и создал немало шедевров. Расписал соборы в Радомышле и Глухове, где обосновалась семья Терещенко. Написал «Смерть Мессалины» и «Поцелуй волны», фактически превзойдя своего соотечественника Генриха Семирадского, на которого долгое время равнялся. Его «Оргию» купили для императорского музея после того, как полотно получило золотую медаль на выставке в Лемберге. Художник пренебрежительно относился к славе, отказав в покупке картины «Лепта вдовицы» самому Павлу Третьякову – после его требования московского мецената сделать на картине подпись по-русски. Звание академика Котарбинский получил почти одновременно с Врубелем, но слишком поздно в сравнении с другими художниками. Это его так же мало заботило, как и деньги. Он творил каждый день, живя в отеле Прага на улице Владимирской и ничуть не помышляя о таком замке, что построил себе Семирадский в Риме. Жить, чтобы творить – таков, по всей видимости, был девиз этого человека, окрыленного и одновременно странного для окружающих.

Но о чем на самом деле эта книга? Полагаю, вовсе не о творчестве художников, и даже не о Киеве. А о человеческой миссии, о загадке бытия человека как творца, ниспосланного в мир для преобразования самого себя – путем преобразования бытия. «Жизнь земная дана тебе как вспышка для проявления лучших качеств души. Ей будут ниспосланы многие испытания, и она выйдет из очередного круга обновленной, если превратит эту вспышку в миссию. То есть в сноп направленного света… И твоя персональная вспышка может стать озарением для многих, идущих вслед». – Такие слова-призыв я написал перед повествованием о таинственном маге Вильгельме Котарбинском.

Валентин Бадрак Валентин Бадрак , писатель, военный аналитик
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також