Ремонт Південного мосту: підрядники, провадження та законтрактовані мільйони

Проєкт DOZORRO TI Ukraine відібрав усі закупівлі КП «Київавтошляхмісту», де в назві згадані слова «Південний міст». З 2022 року на Prozorro опублікували 12 контрактів, які стосуються поточного та протиаварійного ремонту Південного мосту, його естакад та переходів. Вартість цих угод складає приблизно 770 млн грн. Водночас варто зазначити, що деякі з цих договорів включають ремонти й інших об'єктів, тому не всі кошти законтрактовані безпосередньо на Південний міст. Крім того, у тексті йдеться саме про укладені договори, а не фактично сплачені гроші.

Цей міст перебуває в обмежено-працездатному стані з 2021 року. Його ремонтно-аварійні роботи тривають вже кілька років.

Не встигли кияни натішитись відновленню руху Південним мостом , як його знову закрили. З 28 березня на Південному мосту через Дніпро почали діяти обмеження руху , які триватимуть до 1 серпня. Це пов'язано з необхідністю ремонту правобережної естакади.

Фото: Південний міст у Facebook

На що підписували контракти?

9 серпня 2022 року: уклали договір із ТОВ «Укртрансміст» на протиаварійні роботи з заміни деформаційних швів на Південному мостовому переході. Вартість робіт — 6,1 млн грн.

11 серпня 2022 року: підписали договір з «ВдомаЛад» на протиаварійні роботи з ліквідації ямковості на правобережній естакаді Південного мосту. Вартість робіт склала 16,6 млн грн.

12 серпня 2022 року: підписали ще один контракт з компанією «ВдомаЛад» на 99,4 млн грн. До кінця року компанія мала замінити гідроізоляцію на 9000 кв. м покриття десяти об'єктів, серед яких — Південний міст.

24 квітня 2023 року: із ТОВ «Підприємство "Маст-Буд"» законтрактували 85,5 млн грн на ремонт деформаційних швів Південного мосту через Дніпро та його естакад.

4 липня 2023 року: уклали договір із ТОВ «Укрбудміст» на 8,8 млн грн. За ці кошти компанія мала виконати протиаварійні роботи на опорі Оп.9.1 та балках прогонової будови естакади.

17 липня 2023 року: уклали угоду на ремонту плити прогонової будови. Роботи на 7,9 млн грн отримало ТОВ «Альтіус-пром».

19 липня 2023 року: законтрактували з «Командор» 119,8 млн грн. За ці кошти компанія виконала протиаварійні роботи, зокрема заміну гідроізоляції на Південному мосту через Дніпро та правобережній естакаді.

28 листопада 2023 року: підписали договір із ТОВ «Альтіус-пром»на ремонту стелі та консолей плити прогонової будови. Сума контракту — 16 млн грн

15 грудня 2023 року: уклали договір із ТОВ «Альтіус-пром» ремонту стелі та консолей плит прогонових будов. Вартість робіт — 52,8 млн грн.

17 квітня 2024 року: підписали контракт із ТОВ «Інтербудпостач» на 224,3 млн грн. До кінця 2025 року компанія має провести ремонт тротуарів, замінити покриття, гідроізоляцію, а також відновити фасади залізобетонних конструкцій Південного мосту. Ремонт охопить кілька частин моста й естакад.

27 червня 2024 року: підписали ще одну угоду з «Командор». Цього разу сума договору — 92,2 млн грн. До кінця 2025 року підрядник має відремонтувати Південний міст та зокрема правобережні естакади.

21 листопада 2024 року: законтрактували з ТОВ «Альтіус-пром» 42,3 млн грн на протиаварійний ремонт стелі та плит на правобережній естакаді. Ці роботи компанія теж має виконати до кінця 2025 року.

За даними пошуково-аналітичної системи 007, КП «Київавтошляхмісту» сплатив за цими угодами понад 340 млн.

Про підрядників

ТОВ «Укртрансміст»

Київське ТОВ «Укртрансміст» належить Ірині Карнаковій. У закупівлях компанія бере участь із 2017 року. За цей час фірма отримала через Prozorro замовлень на 11 млрд грн.

Наразі «Укртрансміст» разом із ТОВ «Компанія «Командор» та ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» фігурує у кримінальному провадженні. Правоохоронці розслідують зловживання якраз під час ремонту Південного мосту.

ТОВ «Укрбудміст»

Львівське ТОВ «Укрбудміст» заснували в 2020 році. Власники компанії — Юрій Марченко, Павло Грицюк та Ігор Гуменюк. Участь у закупівлях компанія брала лише у 2023 році — фірма отримала через Prozorro замовлень на 41,4 млн грн.

«ВдомаЛад»

Київське ТОВ «ВдомаЛад» зареєстроване в листопаді 2018 року. Власником компанії є Юрій Івка. Із 2019 року фірма отримала через Prozorro замовлень на 170,4 млн грн. Найбільший замовник — КП «Київавтошляхміст» — 116 млн грн.

З літа 2023 року фірма фігурує у справі щодо зловживання під час ремонтів, зокрема Південного мосту. Під час слідства правоохоронцям стало відомо, що під час реалізації угоди з ремонту столичних мостів та естакад, у тому числі й Південного мосту, міському бюджету Києва були завдані збитки на суму 3,5 млн грн.

ТОВ «Підприємство «Маст-Буд»

ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» зареєстрували у 2005 році в Маріуполі, а з травня 2022 року перереєстрували в Києві. Засновник фірми — ТОВ «Об’єднана мостобудівельна компанія», а кінцевий бенефіціар із початку 2025 року — Олександр Бойко. Він також є власником ТОВ «Автомагістраль-Південь». Участь у закупівлях ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» бере з 2016 року. За цей час компанія отримала через Prozorro замовлень на 1,6 млрд грн.

«Маст-Буд» відоме тим, що ремонтувало Центральний міст у Дніпрі. Вартість робіт склала майже 312 млн грн. Тоді власником компанії був Михайло Беккер. За результатами цих робіт правоохоронці відкрили провадження за підозрою у привласненні бюджетних коштів. Слідчі виявили, що в загальну вартість матеріалів та робіт у техдокументації заклали «відкат» посадовим особам Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, який планувалося закривати неправдивими актами виконаних робіт із завищеними їх обсягами та цінами на матеріали. У 2019 році Михайла Беккера затримали та помістили в слідчий ізолятор, але згодом суд його випустив із СІЗО.

«Компанія «Командор»

ТОВ «Компанія «Командор» засноване в 1996 році на Чернігівщині, а з 2024 року компанію перереєстрували в Києві. Власник компанії — Андрій Блиндарь. Участь у закупівлях компанія бере з 2021 року. За три роки фірма отримала замовлень на 566 млн грн.

За інформацією видання «КиївВлада», у 2021 році серед засновників цієї компанії зазначалось ТОВ «Будкомплект Сервіс», яке належить Олександру Єфімчуку. У 2018 році він був одним із співвласників ТОВ «Спецбуд-плюс», яке в той час потрапило у скандал через ремонт Шулявського шляхопроводу. Тоді в тендері конкурували дві компанії — ТОВ «Спецбуд-плюс» та ТОВ «Північно-український будівельний альянс». Остання стала переможцем. Згодом виявилося, що конкуренція між цими фірмами була фальшивою, адже вони обидві пов’язані зі скандальним забудовником, ексдепутатом Верховної Ради та ексдепутатом скликання Максимом Микитасем. Так, ТОВ «Північно-український будівельний альянс» належить Андрію Якусевичу — експомічнику Максима Микитася в парламенті, а ТОВ «Спецбуд-Плюс» раніше було афілійоване з державною корпорацією «Укрбуд», яку колись очолював Микитась.

ТОВ «Інтербудпостач»

ТОВ «Інтербудпостач» зареєстроване у 2009 році в Броварах. Її власник — киянин В’ячеслав Речицький. Участь у закупівлях компанія почала брати лише з 2023 року. Через Prozorro «Інтербудпостач» законтрактувало 566,6 млн грн.

З літа 2024 року ТОВ «Інтербудпостач» фігурує у кримінальній справі щодо привласнення бюджетних коштів. Досудове розслідування встановило, що упродовж 2023 року та з січня по травень 2024 року компанія уклала 13 договорів на ремонти приміщень та укриттів закладів освіти міста Бровари та Броварського району за завищеними цінами на понад 12 млн грн. Це призвело до незаконного привласнення бюджетних коштів під час воєнного стану.

ТОВ «Альтіус-пром»

Столичне ТОВ «Альтіус-пром» зареєстроване в 2017 році. Власником компанії є Олексій Іванов. За цей час фірма отримала через Prozorro замовлень на 209,4 млн грн.

Коли відкриють Південний міст

У відповідь на звернення «Київшляхміст» не надав чіткої відповіді, чи планують ще повністю або частково закривати Південний міст після 1 серпня . Водночас комунальне підприємство зазначило, що роботи виконуються за графіком.

1 серпня планують завершити поточний ремонт правобережної естакади «В» Південного мосту в сторону Саперно-Слобідської. Водночас у відповіді на звернення йдеться про те, що роботи по смугах з боку Корчуватого за графіком триватимуть до кінця року і також передбачають часткове обмеження руху.

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її вміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.