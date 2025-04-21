Помер Папа Римський Франциск

У Ватикані повідомили про смерть Папи Римського Франциска.

Як пише Vatican News, він помер вранці 21 квітня у віці 88 років.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2 — Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025

"Найдорожчі брати і сестри, з глибоким сумом я повинен повідомити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Цього ранку о 7:35 єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Усе його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він навчав нас жити цінностями Євангелія з вірністю, мужністю та загальною любов’ю, особливо на користь найбідніших і маргіналізованих. Вдячність за його приклад як правдивого учня Господа Ісуса, ми вручаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Єдиного і Триєдиного Бога", – повідомив кардинал Кевін Фарелл, камерленго Апостольської палати.

Більше про першого лантиноамериканського Папу Римського – в матеріалі "Папа з-за краю світу".

Великодню Святу Месу Пасхального чування в базиліці Святого Петра у Ватикані з доручення Папи Франциска відслужив кардинал Джованні Баттіста Ре. Сам Франциск великодні богослужіння не очолював.

За день до смерті понтифік прийняв у Ватикані американського віцепрезидента Джей Ді Венса. Зустріч була короткою: тривала кілька хвилин.

Хвороба Папи

З лютого Франциск лікував легеневі хвороби. 14 лютого його госпіталізували, а 18 – діагностували двобічну пневмонію. 28 лютого у Понтифіка виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.

У Ватикані припускали, що Понтифік міг висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.

3 березня Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.

У березні Понтифік уперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікувався від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.

Він провів у лікарні 38 днів.

6 квітня Папа Франциск уперше з’явився на публіці після тривалої хвороби.

Папа Франциск