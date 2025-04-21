Помер Папа Римський Франциск

У Ватикані повідомили про смерть Папи Римського Франциска.
Як пише Vatican News, він помер вранці 21 квітня у віці 88 років.
Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025
"Найдорожчі брати і сестри, з глибоким сумом я повинен повідомити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Цього ранку о 7:35 єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Усе його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він навчав нас жити цінностями Євангелія з вірністю, мужністю та загальною любов’ю, особливо на користь найбідніших і маргіналізованих. Вдячність за його приклад як правдивого учня Господа Ісуса, ми вручаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Єдиного і Триєдиного Бога", – повідомив кардинал Кевін Фарелл, камерленго Апостольської палати.
Більше про першого лантиноамериканського Папу Римського – в матеріалі "Папа з-за краю світу".
Великодню Святу Месу Пасхального чування в базиліці Святого Петра у Ватикані з доручення Папи Франциска відслужив кардинал Джованні Баттіста Ре. Сам Франциск великодні богослужіння не очолював.
За день до смерті понтифік прийняв у Ватикані американського віцепрезидента Джей Ді Венса. Зустріч була короткою: тривала кілька хвилин.
Хвороба Папи
- З лютого Франциск лікував легеневі хвороби. 14 лютого його госпіталізували, а 18 – діагностували двобічну пневмонію. 28 лютого у Понтифіка виникли проблеми з диханням, і його підключили до апарату штучного дихання.
- У Ватикані припускали, що Понтифік міг висловити бажання зректися престолу – хоча сам Франциск раніше виключав такий розвиток подій.
- 3 березня Папа Римський Франциск переніс два епізоди гострої дихальної недостатності.
- У березні Понтифік уперше за тритижневе перебування у госпіталі, де очільник Римо-католицької церкви лікувався від двосторонньої пневмонії, записав для вірян аудіозвернення.
- Він провів у лікарні 38 днів.
- 6 квітня Папа Франциск уперше з’явився на публіці після тривалої хвороби.
Папа Франциск
- Франциск (у миру — Хорхе Маріо Берґольйо) був 266-й Папою Римським.
- Народився 17 грудня 1936 року у Буенос-Айресі в сім'ї італійських мігрантів, був старшим із п'яти дітей.
- Закінчивши середньо-спеціальну індустріальну школу за фахом хіміка, працював у лабораторії Hickethier-Bachmann, де займався контролем за відповідністю продуктів харчування санітарним нормам.
- У віці 21 року майбутній Папа вступив до семінарії у буенос-айреському районі Вілья-Девото.
- Висвячений на священника 13 грудня 1969 року єпископом Рамоном Хосе Кастельяно, після чого продовжив навчання в Іспанії.
- 20 травня 1992 року Папа Римський Іван-Павло II призначив Хорхе Бергольйо титулярним єпископом Ауки, єпископом-помічником Буенос-Айреса.
- На консисторії, що відбулася 21 лютого 2001 року, Папа Іван Павло II надав архієпископові Бергольйо сан кардинала-пресвітера з титулом римської церкви Сан-Роберто Белларміно. Брав участь у Конклаві 2005 року, під час якого називався одним із папабілів. Під час голосування він був основним конкурентом Йозефа Ратцингера: у передостанньому турі отримав 40 голосів кардиналів зі 114 присутніх. Проте вже у наступному турі за нього проголосувало 26 кардиналів, і папою було обрано Ратцингера.
- У 2005–2011, упродовж двох каденцій, кардинал Бергольйо – голова єпископської конференції Аргентини.
- 13 березня 2013 року обраний 266-м Папою Римським. Взяв тронне ім'я Франциск на честь засновника ордену францисканців Франциска Ассізького. Це ім'я досі не використовувалося, таким чином він став першим після папи Ландона у 913 році, хто обрав собі нове ім'я.
- Папа Римський Франциск був вихованцем українського священника і, на думку глави Української греко-католицької церкви митрополита Святослава Шевчука, добре знає ситуацію УГКЦ.
- У квітні 2016 року ініціював збір усіма європейськими католицькими церквами пожертв для біженців із Донбасу.
- 28 січня 2018 року, під час зустрічі з українськими вірянами у Соборі Святої Софії в Римі заявив, що кожного вечора молиться українською.
- 8 лютого 2020 року у Ватикані відбулась аудієнція президента України Володимира Зеленського та Першої леді Олени Зеленської з Папою Франциском. Зеленський запросив Папу відвідати Україну.
- 2022 року, коли почалась повномасшатбна російська збройна агресія проти України, Папа Франциск підтримав Україну
- 25 березня 2022 року Папа Франциск ввірив Україну непорочному серцю Діви Марії.
- 6 квітня 2022 року Папа Франциск засудив різанаину в Бучі та підняв український прапор.
- 15 квітня 2022 року під час традиційної Хресної ходи в Римі у Страсну п’ятницю Франциск закликав українців і росіян до примирення. Деякі його заяви критикували за спроби примирення жертви з агресором.
- Ватикан сприяв звільненню з російського полону українських священників.
- У 2014 році очолював список найбільш ймовірних кандидатів на отримання Нобелівської премії світу 2014 року, який склав Глава інституту дослідження проблем миру (PRIO) в Осло норвежець Крістіан Берг Гарпвікен.
- У 2022 році Папу Франциска знову висунули номінантом на Нобелівську премію миру 2022 року.