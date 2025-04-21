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Росіяни дроном вбили літню мешканку Білозерки на Херсонщині (доповнено)

Поранені двоє чоловіків. 

Росіяни дроном вбили літню мешканку Білозерки на Херсонщині (доповнено)
Обстріл Білозерки, фото ілюстративне
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні російська армія атакувала з дрона жителів Білозерки на Херсонщині, які йшли вулицею. Загинула 72-річна жінка. Поранені двоє чоловіків. 

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та обласна прокуратура

Через скидання вибухівки загинула жінка старшого віку. 

"Мої співчуття рідним і близьким вбитої", – написав Прокудін. 

Він зазначив, що до лікарні доставили 47-річного чоловіка, який дістав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення ніг.

Доповнення. Згодом у прокуратурі додали, що унаслідок атаки ворожих дронів поранені двоє чоловіків. Вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Протягом минулої доби російська армія убила трьох людей у Херсонській області, ще трьох поранила. 
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