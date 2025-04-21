Армія ворога за добу втратила 670 солдатів та 50 одиниць автотехніки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 670 російських окупантів, по 2 танки та бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем і 50 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення РФ оборонці ліквідували близько 941 770 окупантів.

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