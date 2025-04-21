Армія ворога за добу втратила 670 солдатів та 50 одиниць автотехніки

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 670 російських окупантів, по 2 танки та бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем і 50 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 941 770 (+670) осіб,
- танків ‒ 10679 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2) од,
- артилерійських систем – 26659 (+10) од,
- РСЗВ – 1368 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1139 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33270 (+30),
- крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45324 (+50) од,
- спеціальна техніка ‒ 3859 (+0).
Дані уточнюються.