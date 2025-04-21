Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
Дата (не) має значення. Чи хочуть християни святкувати Пасху разом і що їм заважає
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
"Щастя моє, як ми тебе ждали!"
"Щастя моє, як ми тебе ждали!"
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія ворога за добу втратила 670 солдатів та 50 одиниць автотехніки

Від початку вторгнення РФ оборонці ліквідували близько 941 770 окупантів. 

Армія ворога за добу втратила 670 солдатів та 50 одиниць автотехніки
Українські прикордонники уразили російський катер, фото ілюстративне
Фото: Скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 670 російських окупантів, по 2 танки та бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем і 50 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 941 770 (+670) осіб,
  • танків ‒ 10679 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22273 (+2) од,
  • артилерійських систем – 26659 (+10) од,
  • РСЗВ – 1368 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1139 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33270 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45324 (+50) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3859 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies