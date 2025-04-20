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На Київщині біля Гостомеля зі вчора гасять пожежу на торфовищі

Виявили загорання торфу на площі 3 га.

На Київщині біля Гостомеля зі вчора гасять пожежу на торфовищі

Рятувальники продовжують ліквідацію загорання торфу біля селища Гостомель Київської області, повідомили в обласному управлінні ДСНС.

“Вчора під час моніторингу пожежної ситуації на території Бучанського району було виявлено загорання торфу на площі 3 га поблизу селища Гостомель, в районі дачного кооперативу”, ‒ йдеться у повідомленні.

На місці події другу добу працюють чергові караули 53-го Державного пожежно-рятувального посту селища Гостомель та 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Буча.

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Роботи з ліквідації пожежі тривають.

У Балаклійському лісництві Харківської області триває ліквідація пожежі площею 60 гектарів.

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