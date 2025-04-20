Горить хвойна підстилка та очерет на загальній площі понад 60 га.

У Балаклійському лісництві Харківської області триває ліквідація пожежі площею 60 гектарів, повідомили у ДСНС.

Інформація про пожежу неподалік м. Балаклія Ізюмського району надійшла вчора об 11:51 надійшло повідомлення. Горить хвойна підстилка та очерет на загальній площі понад 60 га.

До ліквідації пожежі залучені 66 рятувальників та 16 одиниць техніки рятувальників, зокрема вогнеборці місцевих пожежних команд, а також працівники та техніка лісгоспу.

Крім того, на місці події працюють сапери, задачею яких є перевірка території задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

Причина пожежі встановлюється.