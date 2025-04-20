ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Костянтин Єлісєєв: «Трамп, на відміну від Байдена, — це людина не цінностей, а deals, інтересів»
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
У Києві сварка через російську музику закінчилась вбивством, двом братам повідомлено про підозру
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
ГоловнаСуспільствоЖиття

Біля Балаклії на Харківщині гасять пожежу у лісництві

Горить хвойна підстилка та очерет на загальній площі понад 60 га.

Біля Балаклії на Харківщині гасять пожежу у лісництві
Фото: ДСНС

У Балаклійському лісництві Харківської області триває ліквідація пожежі площею 60 гектарів, повідомили у ДСНС.

Інформація про пожежу неподалік м. Балаклія Ізюмського району надійшла вчора об 11:51 надійшло повідомлення. Горить хвойна підстилка та очерет на загальній площі понад 60 га.

До ліквідації пожежі залучені 66 рятувальників та 16 одиниць техніки рятувальників, зокрема вогнеборці місцевих пожежних команд, а також працівники та техніка лісгоспу. 

Крім того, на місці події працюють сапери, задачею яких є перевірка території задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Фото: ДСНС

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies