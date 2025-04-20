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Головне за ніч та ранок неділі, 20 квітня: привітання з Великоднем, майже 130 боєзіткнень, обстріли прикордоння

Нічна повітряна атака, 127 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок неділі, 20 квітня: привітання з Великоднем, майже 130 боєзіткнень, обстріли прикордоння
Фото: Олег Синєгубов

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 127 боєзіткнень, ворог продовжує штурмові дії на фронті.

Важкою залишається ситуація на Покровському, Лиманському та Курському напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 950 окупантів. Втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення складають близько 941 100 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Упродовж минулої доби російські війська завдали 179 ударів по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зафіксовано 366 вибухів, повідомляє оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби нараховано орієнтовно 179 обстрілів (366 вибухів) із різних видів озброєння", — ідеться в повідомленні.

Станом на 6:00, за доповіддю головнокомандувача Олександра Сирського, на різних напрямках фронту відбулося уже 59 російських обстрілів, п'ять разів підрозділи ішли у штурм.

Станом на Великодній ранок російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди продовжує окремі спроби просування і завдавання Україні втрат, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

Подробиці – в новині.

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем: "Зло має свою годину, а Бог має свій день. Це один із сенсів, що закладено в історію Христа. Про те, що рано чи пізно, але неодмінно зло відступить і життя переможе".

"Ми хочемо цього всі 1152 дні повномасштабної війни. Ми єдині в цьому. Щодня й особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату. Разом. Ми разом боремось за Україну. І разом молимось за Україну. Нехай година зла скінчиться. Прийде день життя. День миру. День України. День довжиною в століття. І ми зможемо знову зібратися разом. За одним столом. У мирний Великдень.

Хай усе це здійсниться. Хай Бог поможе нам у цьому. Хай буде мир. Хай буде Україна. Христос воскрес! Воістину воскрес!"

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українців та захисників, які відзначають Великдень на фронті. "Саме завдяки вам український народ може святкувати це величне свято у відносній безпеці в тилу", - написав Головком у соцмережах.

"Христос воскрес! Дорогі бойові побратими і посестри! У цей радісний, світлий та святий день щиро вітаю вас із найбільшим християнським святом – Воскресінням Господнім. Цього року символічно збіглися дати святкування Воскресіння Христового православними, католиками та протестантами", — ідеться у повідомленні.

У США відбулися масові протести проти президента Дональда Трампа. Тисячі людей вимагали імпічменту та захисту демократії, повідомляє Politico.

У суботу 19 квітня тисячі американців вийшли на акції протесту проти політики адміністрації Трампа. Протести відбулися у Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско, Портленді, Бостоні та інших містах. Організатори заявили, що протестують проти атак на громадянські права, спроб закрити державні установи, скорочення соціальних програм і посилення виконавчої влади.

Більше інформації – в новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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