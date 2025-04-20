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На Харківщині рятувальники добу гасять масштабну лісову пожежу

Горить хвойна підстилка та очерет на загальній площі понад 60 га.

На Харківщині рятувальники добу гасять масштабну лісову пожежу
Фото: ДСНС у Харківській області

У Балаклійському лісництві на Харківщині триває ліквідація лісової пожежі площею 60 гектарів. 

Про це інформує ДСНС у Харківській області.

"19 квітня об 11:51 надійшло повідомлення про пожежу у Балаклійському лісництві неподалік м. Балаклія Ізюмського району. Горить хвойна підстилка та очерет на загальній площі понад 60 га", — інформують у ДСНС.

До ліквідації пожежі залучені 66 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС, в тому числі вогнеборці місцевих пожежних команд з селищ Андріївка, Донець та Петрівське, а також працівники та техніка лісгоспу. 

Крім того, на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

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