ВМС: у Чорному морі перебуває один російський носій "Калібрів"

Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій "Калібрів" із загальним залпом у 6 ракет. В Азовському морі ворожі бойові кораблі відсутні.

Про це повідомляють ВМС України.

"В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні", — ідеться у зведенні станом на 6:00 20 квітня.

У Середземному морі перебувають 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 6 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор.