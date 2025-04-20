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Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, четверо — зазнали поранень

Росіяни обстріляли житлові квартали населених пунктів Херсонщини.

Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, четверо — зазнали поранень

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 36 населених пунктів Херсонщини. Унаслідок обстрілів загинув чоловік у Станіславі. Також поранень зазнали четверо цивільних мешканців Херсонщини.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новорайськ, Берислав, Зеленівка, Кізомис, Білозерка, Монастирське, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Чорнобаївка, Осокорівка, Нововоронцовка, Комишани, Зміївка, Дудчани, Урожайне, Понятівка, Червоний Маяк, Новоберислав, Садове, Антонівка, Молодіжне, Приозерне, Інженерне, Веселе, Велетенське, Дніпровське, Качкарівка, Костирка, Львове, Миколаївка, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Розлив, Софіївка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

"Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4  багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарські споруди, гараж та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію на Херсонщині 4 людини дістали поранення. За інформацією Прокудіна, стало відомо про загибель чоловіка 1967 року народження, який потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі.

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