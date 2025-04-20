Путінське "перемир'я": Зеленський озвучив кількість обстрілів і штурмів Росії

Станом на 6:00, за доповіддю головнокомандувача Олександра Сирського, сьогодні на різних напрямках відбулося уже 59 російських обстрілів, п'ять разів підрозділи ішли у штурм. Станом на Великодній ранок російська армія намагається створити загальне враження припинення вогню, але подекуди продовжує окремі спроби просування і завдавання Україні втрат, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у період між 18:00 учорашньої доби та 00:00 сьогодні відбулося 387 обстрілів і 19 штурмових дій російської армії. 290 разів росіяни застосовували безпілотники.

В ОТУ "Старобільськ" зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ "Донецьк" – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом.

В Курській області були російські артилерійські удари та застосування дронів.

"Наші воїни всюди відповідають так, як ворог на це заслуговує в конкретних бойових обставинах. Україна діятиме й надалі дзеркально", – повідомив президент.

Він підкреслив, що "Росія повинна повністю виконувати умови тиші. Українська пропозиція реалізувати й подовжити тишу на 30 днів після 24:00 сьогоднішнього дня залишається чинною. Будемо діяти відповідно до реальної ситуації".

30-годинне "перемир'я"

Учора вдень російський керманич Путін заявив, що його армія нібито припинить вогонь з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня – з нагоди Великодня. Зеленський сказав, що Україна була готова повністю припинити вогонь на 30 днів, а не на 30 годин. Він покликав на доповідь головнокомандувача, аби дізнатися стан справ з фронту.

Згодом він сказав, що якщо Росія справді припинить вогонь, то Україна готова робити це у відповідь, і готова продовжувати це. Але на кожен російський обстріл вона відповідатиме.

Україна ще 11 березня на консультаціях зі США дала згоду на повне безумовне припинення вогню. Але не дав Путін. Росія пізніше заявила, що погодилася на 30-денне припинення атак по енергетиці. При цьому загальна кількість атак проти цивільної інфраструктури у цей час була не меншою, ніж до цього "енергетичного перемир'я", і енергетика продовжувала страждати від дронів. Загалом ворог близько трьох десятків разів порушив умови припинення вогню по енергетиці.