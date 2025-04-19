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Зеленський: якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її й надалі, але поки штурми ворога тривають

Глава держави зауважив, що це й покаже справжні наміри Росії. Адже 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри, натомість “30 днів можуть дати миру шанс”.

Зеленський: якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її й надалі, але поки штурми ворога тривають
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Пропозиція формату повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів залишається без відповіді Росії вже 39 днів. Сполучені Штати зробили цю пропозицію, Україна сприйняла її позитивно, а от Росія ігнорувала, заявив ввечері 19 квітня президент України Володимир Зеленський. 

“Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс”, – написав президент.

Втім глава держави зауважив, що поки що, згідно з доповіддю Головкома, на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає російська артилерія. 

Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь. На 21:30 і на 22:00 очікую детальні доповіді Головкома Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках”, – поінформував президент.

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