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Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних. 

Із російського полону звільнили 277 українських військових (доповнено)
Повернені із полону українські захисники
Фото: телеграм Володимира Зеленського

Із російського полону звільнили 277 українських військових.

Про це повідомив Володимир Зеленський, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

"Наші вдома – одна з найкращих новин, які можуть бути. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону", – написав президент Володимир Зеленський у телеграмі. 

Повернений із полону захисник
Фото: Телеграм Володимира Зеленського
Повернений із полону захисник

Повернулися додому воїни Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Ті, що захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

За словами Лубінця, це вже 63-й обмін полоненими, в межах якого 246 воїнів повернено в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.   

Переважна більшість повернутих чекали на цю мить ще з 2022 року. Серед них є велика кількість молодих хлопців.

Повернені українські військовослужбовці
Фото: телеграм Зеленського
Повернені українські військовослужбовці

Ігор Клименко зазначив, що 77 повернених – із системи МВС: 73 гвардійці та 4 прикордонники. Абсолютна більшість перебувала в полоні майже 3 роки. 

Серед звільнених також є найстарший гвардієць, якому днями виповниться 61 рік, і вперше за довгий час свій день народження зустріне в колі рідних людей. Наймолодшому серед оборонців — 20 років. 

Повернені українські захисники
Фото: телеграм Володимира Зеленського
Повернені українські захисники

"Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей. Особливо вдячний Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво", – зазначив президент. 

Загалом від початку повномасштабної війни вдалося повернути додому з російської неволі вже 4552 людини – воїнів та цивільних. 

  • Вчора про імовірний обмін писав Sky News. Повідомляли, що у межах домовленостей сторони мають передати по 246 полонених одна одній та планувалося повернення ще 46 поранених військовослужбовців.
  • Попередній обмін відбувся 19 березня. Тоді додому повернулися 175 військовослужбовців. 
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