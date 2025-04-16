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У кожному регіоні України запрацює представництво штабу з питань поводження з полоненими

Робота над поверненням українців не зупиняється. 

У кожному регіоні України запрацює представництво штабу з питань поводження з полоненими
Засідання Ради Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Фото: СБУ в Telegram

Найближчим часом у кожному регіоні України запрацюють представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На засіданні Ради Координаційного штабу узгодили роботу регіональних груп, у тому числі предавництва Криму, які запрацюють на місцях найближчим часом. У ГУР повідомили, що орієнтовно їх запустять у роботу в травні.

Робота з пошуку і звільнення військовополонених триває цілодобово. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює над пошуком і звільненням захисників і цивільних щоденно, і ця робота не припиняється ні на хвилину, сказав голова СБУ Василь Малюк на засіданні Ради Координаційного штабу. 

Він нагадав, що за понад три роки повномасштабної війни вдалося звільнити 4306 людей: як військових, так і цивільних. Завданням є звільнити кожного, хто потрапив у полон до ворога. 

"Робота із пошуку і звільнення полонених не припиняється ні на хвилину. Кожен із нас усвідомлює її важливість та відповідальність", – прокоментував Малюк. 

Він додав, що окрім здійснення розшукової та організаційної роботи, слідчі Служби безпеки також проводять необхідні процесуальні дії із військовополоненими, які воювали у складі збройних сил Росії і були взяті в полон Силами оборони, як нещодавно – громадяни КНР. Адже Україна готова обміняти цих військовополонених на своїх захисників.

"Усю актуальну та необхідну інформацію по питанню про безвісти зниклих та полонених потрібно брати в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Це єдиний орган який здійснює заходи щодо повернення наших громадян", – підкреслив міністр оборони Рустем Умєров. 

 

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