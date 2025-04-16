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Окупанти поранили 11 мешканців Херсонщини за добу

Від атак постраждав 31 населений пункт області.

Окупанти поранили 11 мешканців Херсонщини за добу
Наслідки обстрілу Херсона, фото ілюстративне
Фото: Херсонська облпрокуратура

Упродовж доби росіяни атакували 31 населений пункт Херсонщини. Поранення отримали 11 людей. 

Про це розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Микільське, Новоолександрівка, Станіслав, Одрадокам'янка, Бургунка, Миколаївка, Львове, Тягинка, Білозерка, Монастирське, Антонівка, Осокорівка, Нововоронцовка, Шляхове, Комишани, Гаврилівка, Вірівка, Молодіжне, Ромашкове, Придніпровське, Кізомис, Зеленівка, Садове, Веселе, Костирка, Понятівка, Софіївка, Урожайне, Червоний Маяк та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарську споруду, гараж та приватні автомобілі.

  • Нещодавно на Херсонщині через окупантів загинули троє людей.
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