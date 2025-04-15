Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення.

На Харківщині засудили поліцейського, який співпрацював з росіянами

Суд визнав винним експоліцейського з Харківської області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю, а також з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, створених цими органами, строком на 3 роки”, - йдеться у повідомленні.

Також чоловіка позбавили спеціального звання “майор поліції”.

Правоохоронці нагадали, що під час захоплення с. Шевченкове Куп’янського району росіянами поліцейський добровільно та свідомо обрав шлях співпраці з ворогом.

Він ніс службу у псевдоправоохоронному органі, створеному окупантами, розглядав заяви та повідомлення про злочини.

В липні 2022 року зрадник добровільно обійняв посаду “и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у так званому “Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области”, а потім став “старшим участковым уполномоченного полиции группы уполномоченных полиции Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)”.

Чоловік був відповідальний за затриманих осіб у відділку поліції, здійснював контроль відвідування осіб на виправні роботи.

За роботу на росіян він щомісяця отримував 50 тис. російських рублів.

Перед українським контрнаступом зрадник разом із загарбниками втік до Росії, тому розгляд кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого. Отже, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання.