Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
Венс назвав "абсурдним" твердження Зеленського про те, що адміністрація Трампа "на боці росіян"
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Полювання на «Панцирі»
Полювання на «Панцирі»
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині засудили поліцейського, який співпрацював з росіянами

Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення.

На Харківщині засудили поліцейського, який співпрацював з росіянами
На Харківщині засудили поліцейського, який співпрацював з росіянами
Фото: Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Суд визнав винним експоліцейського з Харківської області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його особистою власністю, а також з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, створених цими органами, строком на 3 роки”, - йдеться у повідомленні. 

Також чоловіка позбавили спеціального звання “майор поліції”.

Правоохоронці нагадали, що під час захоплення с. Шевченкове Куп’янського району росіянами поліцейський добровільно та свідомо обрав шлях співпраці з ворогом.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Він ніс службу у псевдоправоохоронному органі, створеному окупантами, розглядав заяви та повідомлення про злочини.

В липні 2022 року зрадник добровільно обійняв посаду “и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у так званому “Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области”, а потім став “старшим участковым уполномоченного полиции группы уполномоченных полиции Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)”.

Чоловік був відповідальний за затриманих осіб у відділку поліції, здійснював контроль відвідування осіб на виправні роботи. 

За роботу на росіян він щомісяця отримував 50 тис. російських рублів.

Перед українським контрнаступом зрадник разом із загарбниками втік до Росії, тому розгляд кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого. Отже, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. 

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies