​Росіяни поранили двох мешканців Херсонщини

Ще двоє людей постраждали у Херсонській області внаслідок дронових атак.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

“До лікарні доправили жителя Кіндійки, на якого російські окупаційні війська скинули вибухівку. Чоловік 1959 року народження дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення стопи”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти кілька днів тому поранили ударом дрона мешканця Комишан, йому знадобилась медична допомога.

Він дістав мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Чоловік проходитиме лікування амбулаторно.