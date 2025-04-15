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​Росіяни поранили двох мешканців Херсонщини

Обидвох чоловіків поранили дронами.

​Росіяни поранили двох мешканців Херсонщини
Ілюстративне фото

Ще двоє людей постраждали у Херсонській області внаслідок дронових атак.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

“До лікарні доправили жителя Кіндійки, на якого російські окупаційні війська скинули вибухівку. Чоловік 1959 року народження дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення стопи”, - йдеться у повідомленні. 

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Крім того, окупанти кілька днів тому поранили ударом дрона мешканця Комишан, йому знадобилась медична допомога. 

Він дістав мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку. Чоловік проходитиме лікування амбулаторно.

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