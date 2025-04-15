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​Засудили агента РФ, який шпигував за Нацгвардією на Черкащині

Зрадника затримали у вересні 2024 року, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. 

​Засудили агента РФ, який шпигував за Нацгвардією на Черкащині
наручники
Фото: rus.lsm.lv

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської ФСБ, який шпигував на Черкащині.

Про це повідомила Служба безпеки України.

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Розслідування встановило, що зрадник готував координати для ракетно-дронового удару росіян по локаціях Сил оборони. Серед потенційних цілей були підрозділи Національної гвардії, які беруть участь у виконанні бойових завдань на східному та південному фронтах.

Окупанти сподівалися обійти українську ППО і додатково доручили своєму агенту виявити пункти базування мобільних вогневих груп.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила зловмисника і задокументувала його злочини. Зрадника затримали у вересні 2024 року, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. На місці у затриманого вилучили мобільний телефон, в якому він готував агентурний «звіт».

Слідство встановило, що фігурантом є 45-річний безробітний із Черкас, завербований окупантами через телеграм-канал з пошуку «швидких грошей». Зловмисник об’їжджав обласний центр та його околиці, приховано фіксуючи ймовірні локації українських бійців, а також намагався «втемну» випитати потрібну інформацію під час побутових розмов зі своїми знайомими.

Зібрану інформацію він переносив на Google-карти, які разом із фото потенційних цілей планував відправити до ФСБ.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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