Рада підтримала за основу спрощення інтеграції переселенців у громадах

Наразі чинна редакція закону, яка була ухвалена ще у жовтні 2014 року, не відповідає сучасним викликам.

Сьогодні, 15 квітня, Верховна Рада 265-ма голосами підтримала у першому читанні нову редакцію закону про захист прав і свобод вимушено переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомив нардеп і голови Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

“Законопроєкт 12301 суттєво покращить механізми допомоги ВПО та дозволить їм інтегруватися в громади з чіткими гарантіями від держави, адже чинна редакція закону була ухвалена ще у жовтні 2014 року та не відповідає сучасним викликам”, – написав Фролов.

Законопроєкт пропонує наступні зміни:

Закріплює такі поняття, як «адаптація», «інтеграція», «реінтеграція», та встановлює обов’язкові заходи підтримки на кожному з цих етапів.

Обсяг державної підтримки ВПО залежить від ступеня її інтеграції, який оцінюється на підставі оцінки її потреб. Критерії та ступені інтеграції мають бути невідкладно визначені урядом після прийняття закону.

Визначає обов’язок держави забезпечити житлові права ВПО: тимчасове проживання, довгострокова оренда, кредити, рефінансування.

Гарантує право ВПО на освіту за місцем фактичного проживання або в переміщених закладах освіти.

Упорядковує повноваження органів влади всіх рівнів у сфері допомоги ВПО та визначає відповідальне міністерство.

Посилює громадянські права ВПО, забезпечуючи їх участь у прийнятті рішень на місцевому рівні та створення Рад ВПО з реальним впливом.

Як зазначає Фролов, нова редакція цього закону забезпечить обов’язкові заходи державної підтримки переселенців на всіх етапах переміщення відповідно до міжнародних стандартів.