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Рада підтримала за основу спрощення інтеграції переселенців у громадах

Наразі чинна редакція закону, яка була ухвалена ще у жовтні 2014 року, не відповідає сучасним викликам.

Рада підтримала за основу спрощення інтеграції переселенців у громадах
Фото: Facebook/Aris Messinis

Сьогодні, 15 квітня, Верховна Рада 265-ма голосами підтримала у першому читанні нову редакцію закону про захист прав і свобод вимушено переміщених осіб (ВПО). 

Про це повідомив нардеп і голови Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов. 

“Законопроєкт 12301 суттєво покращить механізми допомоги ВПО та дозволить їм інтегруватися в громади з чіткими гарантіями від держави, адже чинна редакція закону була ухвалена ще у жовтні 2014 року та не відповідає сучасним викликам”, – написав Фролов.

Законопроєкт пропонує наступні зміни:

  • Закріплює такі поняття, як «адаптація», «інтеграція», «реінтеграція», та встановлює обов’язкові заходи підтримки на кожному з цих етапів.
  • Обсяг державної підтримки ВПО залежить від ступеня її інтеграції, який оцінюється на підставі оцінки її потреб. Критерії та ступені інтеграції мають бути невідкладно визначені урядом після прийняття закону.
  • Визначає обов’язок держави забезпечити житлові права ВПО: тимчасове проживання, довгострокова оренда, кредити, рефінансування.
  • Гарантує право ВПО на освіту за місцем фактичного проживання або в переміщених закладах освіти.
  • Упорядковує повноваження органів влади всіх рівнів у сфері допомоги ВПО та визначає відповідальне міністерство.
  • Посилює громадянські права ВПО, забезпечуючи їх участь у прийнятті рішень на місцевому рівні та створення Рад ВПО з реальним впливом.

Як зазначає Фролов, нова редакція цього закону забезпечить обов’язкові заходи державної підтримки переселенців на всіх етапах переміщення відповідно до міжнародних стандартів.

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