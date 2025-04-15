Міноборони удвічі збільшило кількість посад за проєктом "Контракт 18-24"

Міністерство оборони збільшило перелік посад, які доступні для добровольців за програмою "Контракт 18-24".
Про це повідомив голова Міноборони Рустем Умєров.
"Розширюємо можливості для громадян, які хочуть добровільно долучитися до захисту України. Ми збільшили перелік посад, які доступні для добровольців. Це дозволяє кожному, хто готовий долучитися до війська, обрати напрямок, де його навички і вміння будуть найефективніші", - зазначив він.
Кількість доступних посад збільшено вдвічі - з 9 до 18.
Нові позиції:
- старший стрілець-номер обслуги
- кулеметник
- кулеметник-розвідник
- старший навідник
- розвідник-навідник
- розвідник-номер обслуги
- розвідник-радіотелефоніст
- розвідник-оператор
- Старший розвідник-стрілець-снайпер
Вони доповнюють перелік, що з’явився раніше у рамках проєкту:
- стрілець
- старший стрілець
- стрілець-снайпер
- стрілець-санітар
- помічник гранатометника
- гранатометник
- старший гранатометник
- розвідник
- старший розвідник
Наразі в проєкті “Контракт 18–24” беруть участь 16 бригад Збройних сил України.
"Наша мета - забезпечувати більше можливостей воїнам свідомо обирати свою роль, служити ефективно та отримувати гідну фінансову й соціальну підтримку. Працюємо далі — для створення сильної, вмотивованої та професійної армії", - додав Умєров.
Що таке проєкт "Контракт 18-24"
- 11 лютого Міністерство оборони розпочало проєкт "Контракт 18-24". Він пропонує контракт на мільйон, із яких 200 тис. гривень виплачують одразу, а решту – під час служби. Добровольці отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тис. гривень, матимуть можливість “нульової” іпотеки, навчання за державний кошт, безкоштовне медичне забезпечення, зокрема, зубне протезування, а також право на виїзд за кордон після року служби. Також законом гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.
- Заявки приймають на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок "Резерв+". Тоді буде консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах.
- 9 березня в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних сил України склали присягу перші військовослужбовці, які уклали річний контракт "18-24".
- У квітні проєкт "Контракт 18-24" розширили на Нацгварію та Держприкордонслужбу.