Міноборони удвічі збільшило кількість посад за проєктом "Контракт 18-24"

Міністерство оборони збільшило перелік посад, які доступні для добровольців за програмою "Контракт 18-24".

Про це повідомив голова Міноборони Рустем Умєров.

"Розширюємо можливості для громадян, які хочуть добровільно долучитися до захисту України. Ми збільшили перелік посад, які доступні для добровольців. Це дозволяє кожному, хто готовий долучитися до війська, обрати напрямок, де його навички і вміння будуть найефективніші", - зазначив він.

Кількість доступних посад збільшено вдвічі - з 9 до 18.

Нові позиції:

старший стрілець-номер обслуги

кулеметник

кулеметник-розвідник

старший навідник

розвідник-навідник

розвідник-номер обслуги

розвідник-радіотелефоніст

розвідник-оператор

Старший розвідник-стрілець-снайпер

Вони доповнюють перелік, що з’явився раніше у рамках проєкту:

стрілець

старший стрілець

стрілець-снайпер

стрілець-санітар

помічник гранатометника

гранатометник

старший гранатометник

розвідник

старший розвідник

Наразі в проєкті “Контракт 18–24” беруть участь 16 бригад Збройних сил України.

"Наша мета - забезпечувати більше можливостей воїнам свідомо обирати свою роль, служити ефективно та отримувати гідну фінансову й соціальну підтримку. Працюємо далі — для створення сильної, вмотивованої та професійної армії", - додав Умєров.

Що таке проєкт "Контракт 18-24"