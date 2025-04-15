Армійські корпуси підсилюють досвідченими бойовими командирами, - Гнатов

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов зустрівся зі слухачами курсу підготовки керівного складу армійських корпусів.

Про це повідомила пресслужба Генштабу.

Говорячи про реорганізацію системи управління ЗСУ в умовах війни, Гнатов наголосив, що армійський корпус розглядається як основна складова для проведення операцій.

"Наразі планово триває процес укомплектування армійських корпусів військовослужбовцями з реальним бойовим досвідом. Організаційно-штатну структуру підсилюємо досвідченими бойовими командирами. Щоб перемагати, потрібно відповідати вимогам часу та ситуації на полі бою. Ми робимо для цього все необхідне", - наголосив Гнатов.

Під час ході курсової підготовки напрацьовано пропозиції щодо узагальнення та впровадження бойового досвіду, підготовки доктринальних документів, а також автоматизації низки процесів у ЗСУ, зокрема - постачання озброєння, військової техніки, боєприпасів тощо.

Фото: Генштаб

У листопаді минулого року стало відомо, що у ЗСУ планують перейти на корпусну систему. Детальніше про це читайте у матеріалі LB.ua "Бригада чи дивізія? Корпус чи ОТУ?".

У лютому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що розпочався процес переходу на корпусну структуру армії. Загалом планують створити 18 корпусів: 13 у Сухопутних військах, два у Десантно-штурмових військах, один у морській піхоті й два у Національній гвардії. Більшість корпусів складатимуться з п'яти бригад, один — із семи. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Що є корпус?".