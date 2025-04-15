Армійські корпуси підсилюють досвідченими бойовими командирами, - Гнатов

Начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов зустрівся зі слухачами курсу підготовки керівного складу армійських корпусів.
Про це повідомила пресслужба Генштабу.
Говорячи про реорганізацію системи управління ЗСУ в умовах війни, Гнатов наголосив, що армійський корпус розглядається як основна складова для проведення операцій.
"Наразі планово триває процес укомплектування армійських корпусів військовослужбовцями з реальним бойовим досвідом. Організаційно-штатну структуру підсилюємо досвідченими бойовими командирами. Щоб перемагати, потрібно відповідати вимогам часу та ситуації на полі бою. Ми робимо для цього все необхідне", - наголосив Гнатов.
Під час ході курсової підготовки напрацьовано пропозиції щодо узагальнення та впровадження бойового досвіду, підготовки доктринальних документів, а також автоматизації низки процесів у ЗСУ, зокрема - постачання озброєння, військової техніки, боєприпасів тощо.
У листопаді минулого року стало відомо, що у ЗСУ планують перейти на корпусну систему. Детальніше про це читайте у матеріалі LB.ua "Бригада чи дивізія? Корпус чи ОТУ?".
У лютому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що розпочався процес переходу на корпусну структуру армії. Загалом планують створити 18 корпусів: 13 у Сухопутних військах, два у Десантно-штурмових військах, один у морській піхоті й два у Національній гвардії. Більшість корпусів складатимуться з п'яти бригад, один — із семи. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Що є корпус?".
- Армійський корпус зазвичай складається з декількох бойових дивізій й/або бригад та формувань забезпечення. Україні в спадок від Радянського Союзу дісталось 6 армій та один армійський корпус, які в середині 90-х розформували в 7 армійських корпусів.
- У сухопутних військах України в 90-х роках корпуси були оперативно-тактичним об’єднанням, коли до їх бойового складу входили дивізії й бригади. Але пізніше корпуси перетворились на вищі тактичні з’єднання.
- Згодом армійські корпуси повністю розформували, а на базі частини з них були створені Оперативні командування. Останній 8-й армійський корпус було розформовано у 2015 році. Однак, залишався Корпус резерву.
- Після початку повномасштабного вторгнення Росії сформували 9-й та 10-й армійські корпуси. А Корпус резерву переформували в 11-й армійський корпус. Станом на осінь 2024 тривало формування четвертого за рахунком армійського корпусу.
- Окрім армійських корпусів в складі Сухопутних військ, були створені корпуси Десантно-штурмових військ (Корпус швидкого реагування) та Корпус морської піхоти. Також був сформований у складі Сил спеціальних операцій Корпус "Рейнджерів", який спеціалізується на розвідці, проведенні штурмових операцій та рейдів у тилу ворога.