Головне за понеділок, 14 квітня: обстріл Куп'янська та Шевченкового, наслідки удару по Сумах, понад 80 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 82 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1146-й день повномасштабної війни.

Унаслідок російської ракетної атаки по Сумах 13 квітня загинули 35 людей. Серед них двоє неповнолітніх: 11-річний хлопчик та 17-річний юнак, повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, поранено 117 осіб, з них 15 дітей.

В управлінні охорони здоров’я Сумської міської ради також повідомили, що станом на другу половину дня 14 квітня за медичною допомогою звернулись 120 людей: 105 дорослих та 15 дітей.

У стаціонарі перебувають 43 постраждалих, серед них - дев’ятеро дітей. Семеро - у важкому стані.

Увечері 14 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по околицях Сумської міської громади.

“Попередньо, люди не постраждали. Наслідки атаки росіян уточнюються”, - йдеться у повідомленні пресслужби Сумської ОВА.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 14 квітня відбулося 82 зіткнення.

На Покровському та Лиманському напрямках відбулось понад половини боєзіткнень з початку доби. На Покровському - 28 боєзіткнень, на Лиманському - ще 20.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 14 квітня – в новині.

У понеділок, 14 квітня, російська армія вдарила з артилерії по Куп'янську та с. Шевченкове у Харківській області. Унаслідок обстрілу загинули люди, повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Куп'янську внаслідок артилерійського обстрілу РФ загинули 68-річний чоловік та 61-річна жінка.

У с. Шевченкове ворог вдарив із РСЗВ. Травми не сумісні з життям отримали 77-річна жінка та 52-річний чоловік.

Україна досі не отримала обіцяні на вашингтонському саміті НАТО системи Patriot. Київ готовий купити 10 таких ракетних систем – за допомогою партнерів.

Про це в інтерв'ю програмі “60 minutes” на телеканалі CBS заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна передавала США вміст пакету з новою зброєю, яка потрібна, щоб захистити себе. “Президенту Трампу ‒ я по телефону і різними форматами, на різному рівні, ми передавали. Цей пакет ми готові купувати. Цей пакет ми обговорювали з європейськими партнерами, які готові разом з нами фінансувати відповідні пакети”, ‒ зазначив Зеленський.

Подробиці – в новині.

Військовополонені-громадяни КНР Чжан Ренбо та Ван Гуанцзюнь опинилися на війні в Україні, підписавши відповідні контракти в Росії. На пресконференції в Укрінформі вони заявили, що жодного стосунку до уряду Китаю не мають і "потрапили в пастку" Росії.

Гуанцзюнь зокрема повідомив, що хотів займатися саме реабілітацією поранених. За його словами, він втратив роботу під час ковіду і таким чином вирішив знайти додатковий заробіток.

"Уряд попереджав, що громадянам Китаю не бажано їхати в місця, де йдуть бойові дії... Хотів бути медиком. Був поранений і здався", - сказав він.

Більше інформації – в новині.

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