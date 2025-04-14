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Російські окупанти обстріляли з мінометів Миропільську громаду на Сумщині

Унаслідок обстрілу постраждала пенсіонерка.

Російські окупанти обстріляли з мінометів Миропільську громаду на Сумщині

Російські війська здійснили мінометний обстріл по прикордонній Миропільській громаді Сумської області.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 14 квітня 2025 року близько 17:00 год окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Миропільської громади Сумського району. Унаслідок атаки ворога 76-річна пенсіонерка, яка перебувала у власному будинку, отримала поранення та була госпіталізована.

"За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", — повідомляє відомство.

  • Сьогодні вдень російська армія влучила дроном типу "шахед" по автостоянці міста Суми. 
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