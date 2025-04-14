Росія атакувала автостоянку в Сумах. Є поранений (доповнено)

Ворог вдарив дроном по місту, яке в жалобі за жертвами вчорашнього балістичного удару.

Сьогодні вдень російська армія влучила дроном типу "шахед" по автостоянці міста Суми. Є інформація про одного потерпілого – його госпіталізують.

На місці удару працюють відповідні служби. Про це повідомила міська влада.

"Станом на зараз інформації про загиблих немає. Одна людина постраждала, наразі вона перебуває в кареті швидкої допомоги", – йдеться у повідомленні.

Згодом в.о. міського голови Артем Кобзар додав, що внаслідок удару пошкоджено 19 авто, з них 11 – згоріли, решта – частково ушкоджені.

Сьогодні мешканці міста – в жалобі за жертвами учорашнього балістичного удару Росії, який забрав життя 34 людей. Ще 119 людей поранені. Ворог вдарив по центральній частині міста, зруйнував, зокрема, конгрес-центр, де була запланована дитяча вистава, а також – громадський транспорт, авто та інші цивільні об'єкти.

За інформацією президента, станом на зараз у лікарнях залишаються 38 поранених, з них 11 – у важкому стані.