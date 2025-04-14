На південному напрямку ворог посилює вогневу активність, — Сили оборони

Також росіяни не полишають спроб узяти під контроль усю острівну зону в гирлі Дніпра.

Російські військові посилюють вогневу активність на південних напрямках фронту. Особливо активно ворог діє на Гуляйпільському напрямку.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За минулу добу ворог значно підвищив вогневу активність на південному напрямку, і в першу чергу це стосується того, що він значно посилив авіаційні удари. За минулу добу було зафіксовано 14 авіаційних ударів із застосуванням 29 керованих авіаційних бомб і 156 некерованих авіаційних ракет. Тобто і тактична, і бомбардувальна ворожа авіація працювали досить активно по позиціях і Сил оборони України, і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", — розповів Волошин.

Для ударів по Гуляйполю на Запорізькому напрямку ворог використав 56 некерованих авіаційних ракет, більше 20 — по Кам'янському. КАБами завдавав ударів по Степногірську та інших населених пунктах Запорізької області. Також минулої доби ворог завдав понад 700 ударів дронами-камікадзе.

За минулу добу Сили оборони зафіксували 17 штурмів агресора, що свідчить про активізацію ворога.

"Найбільше ворог був активний на Гуляйпільському напрямку, намагаючись прорватись у бік населеного пункту Привільне. Намагався захопити наші позиції, проте Сили оборони України втримали оборону і навіть намагались контратакувати", — каже Волошин.

На Гуляйпільському напрямку росіяни активно намагалися просунутись в бік н.п. Шевченко і н.п. Вільне поле.

На Оріхівському напрямку воро менше здійснює штурмових дій, бо проводить перегрупування і ротаційні заходи, перекидає свій особливий склад штурмових груп на передові позиції, "тобто він готовий не сьогодні-завтра відновити цю активність і намагатися прорвати нашу лінію оборони, яка проходить там в районі Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Лобкового. Ворог і далі намагається прорватись і захопити там плацдарм", — поінформував Волошин.

За словами речника, з цього плацдарму окупантам було б зручно завдавати артилерійських обстрілів по передмістю Запоріжжя, а також тримати під вогневим контролем логістичні шляхи, які йдуть на Оріхів, на Гуляйполе, в східному напрямку від Запоріжжя.

Крім того, за його словами, росіяни не полишають спроб узяти під контроль усю острівну зону в гирлі Дніпра.

"Користуючись негодою і погіршенням погодних умов, ворог активізувався саме на цьому напрямку. Щодня проводить по 3-4 штурмових дії там, за минулу добу зафіксовано дві такі штурмових дії", — розповів речник.