Загальна кількість боїв за тиждень знизилася, але ворог атакував активніше на трьох напрямках

Протягом минулого тижня відбулося 1051 бойове зіткнення із ворогом. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Торецькому, Покровському та Курському напрямках. Завдала по Україні п'яти ракетних ударів (30 ракет), провела 691 авіаудар (1199 КАБів), провела 41 000 обстрілів (947 – з реактивних систем залпового вогню), застосувала понад 17 000 дронів-камікадзе.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили 19 атак у районі населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори. На Куп'янському напрямку відбили 33 атаки росіян у напрямку Нової Кругляківки, Піщаного та Загризового, сказав речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 143 атаки противника. Ворог концентрував зусилля поблизу населених пунктів Надія, Нове, Ямполівка та в напрямку Торського, Ольгівки, Греківки, Катеринівки, Новомихайлівки. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 36 атак у бік Григорівки та в районах Білогорівки і Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 28 атак у районах Білої Гори та Курдюмівки. На Торецькому напрямку минулого тижня противник здійснив 131 атаку у бік Диліївки та в районах населених пунктів Дружба і Торецьк", – сказав він.

На Покровському захисники відбили 327 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував на напрямках Романівки, Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки і поблизу Калинового, Срібного, Тарасівки, Сухої Балки, Валентинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Преображенки, Звірового, Удачного, Андріївки і Богданівки.

На Новопавлівському Сили оборони стримують ворога поблизу населених пунктів Костянтинопіль і Богатир, де росіяни минулого тижня 54 рази намагалися прорвати оборону. Успіху не мали.

На Гуляйпільському напрямку російські окупанти провели 16 атак у районах Рівнополя, Привільного, Новосілок.

На Оріхівському напрямку росіяни 30 разів атакували позиції у напрямках Малих Щербаків, Степового, Новоданилівки, Малої Токмачки і Новоандріївки.

"На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня ворог 14 разів атакував позиції українських військ", – сказав Ковальов.

На Курському напрямку українські воїні відбили 168 атак.