Загальна кількість боїв за тиждень дещо знизилася, але на трьох напрямках Росія атакувала активніше

Протягом минулої тижня відбулося 1179 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Торецькому, Покровському і Курському напрямках. Провів протягом тижня 10 ракетних ударів (11 ракет), 709 авіаударів (1188 КАБів), провів понад 39 000 обстрілів (915 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському напрямку росіяни провели 22 атаки в районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та у бік Кам'янки. На Куп'янському захисники відбили 37 атак росіян біля Загризового, Голубівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили 158 атак російських загарбників у районах населених пунктів Новоєгорівка, Ямполівка, Ольгівка, Новосергіївка, Діброва, Надія, Нове, Катеринівка, Торське, Новолюбівка, Греківка, в напрямку Зеленої Долини", – сказав він.

На Сіверському напрямку захисники відбили 25 атак у районах Білогорівки, Івано-Даріївки, Переїзного та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку відбили 20 атак у районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Новомаркове, Предтечине і Григорівка.

На Торецькому ворог здійснив 148 атак у районах населених пунктів Курдюмівка, Кримське, Торецьк, Дачне, Леонідівка, Деліївка і Дружба.

На Покровському захисники відбили 431 атаку окупантів біля населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Надіївка, Стара Миколаївка, Надіївка, Богданівка, Новокалинове, Звірове, Преображенка, Срібне, Зелене, Новосергіївка, Олексіївка, Водяне Друге, Муравка, Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удаче, Успенівка, Новолександрівка та Богданівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Розлив, Роздольне, Костянтинівка, Костянтинопіль та Бурлацьке, де ворог 70 разів намагався прорвати оборону.

На Гуляйпільському напрямку росіяни провели 23 спроби прориву оборони у районах Рівнополя, Привільного та Новосілок.

На Оріхівському ворог 45 разів атакував у напрямку Степового, Малих Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Кам'янського.

"На Придніпровському напрямку російські загарбники минулого тижня 13 разів атакували позиції українських військ", – додав речник Генштабу.

В Курській області Сили України відбили 140 атак. Росіяни продовжують бити КАБами по населених пунктах Курської області.