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Протягом тижня Росія наростила кількість атак, на Покровському напрямку – майже у два рази

Лише на двох напрямках ворог був менш активним, ніж тижнем раніше. 

Протягом тижня Росія наростила кількість атак, на Покровському напрямку – майже у два рази
Застосування самохідних артилерійських установок Archer 45-ю артилерійська бригада ЗСУ показала
Фото: 45 ОАБр

Протягом минулого тижня відбулося 1351 бойове зіткнення. Росія продовжує зосереджувати зусилля на Лиманському, Торецькому, Покровському і Курському напрямках. У Курській області Сили оборони продовжують операцію. За тиждень там відбили 152 атаки росіян, ворог завдав по своїй території понад 100 авіаударів. Протягом тижня Росія завдала по Україні трьох ракетних ударів (сім ракет), 626 авіаударів (987 КАБ), провела понад 43 000 обстрілів (1157 – із реактивних систем залпового вогню). 

На Харківському напрямку росіяни провели 24 атаки у районах Вовчанська, Тихого, Кам'янки та інших населених пунктів. На Куп'янському основні наступальні дії Росії були біля Голубівки, Загризового, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки – загалом 55 атак, повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Андрій Сміян. 

"На Лиманському – 144. Ворог концентрував зусилля у районах населених пунктів Надія, Копанки, Колодязі, Ямполівка, Степове, Торське і в напрямках Греківки, Новосергіївки, Нового, Новомихайлівки, Ольгівки, Дронівки, Григорівки, Зарічного, Катеринівки і Зеленої Долини", – сказав він.

На Сіверському відбулося 34 атаки у районах Білогорівки, Переїзного, Івано-Даріївки і Верхньокам'янського. 

На Краматорському Сили оборони відбили 54 атаки. Найактивнішим ворог був у районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Майське, Часів Яр, Ступочки, Курдюмівка і в бік Олександро-Шультиного, Білої Гори, Предтечиного і Деліївки. 

На Торецькому ворог провів 145 штурмів біля Кримського, Озерянівки, Курдюмівки, Дачного, Торецька, Деліївки, Леонідівки і Щербинівки.

На Покровському захисники відбили 505 атак окупантів поблизу населених пунктів Новоторецьке, Пантлелеймонівка, Олександропіль, Суха Балка, Калинове, Водяне Друге, Єлизаветівка, Тарасівка, Зелене Поле, Лисівка, Удачне, Новоукраїнка, Срібне, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Андріївка та інших.

На Новопавлівському була 121 атака у районі населених пунктів Скудне, Розлив, Бурлацьке, Костянтинопіль, Дніпроенергія і Веселе.

На Гуляйпільському напрямку росіяни провели 45 спроб прорвати оборону в районах Вільного Поля, Новополя, Новосілок, Рівнополя і Привільного. 

На Оріхівському ворог намагався прорвати оборону 34 рази. У напрямку Кам'янського, Лобкового, Малих Щербаків, Степового, Нестеренки, Щербаків і Малої Токмачки. 

"На Придніпровському напрямку протягом тижня було 27 атак", – сказав речник. 

  • Різниця між кількістю атак ворога минулого тижня і тижнем, що йому передував, складає понад три сотні. Ворог зменшив кількість атак на Харківському, Торецькому напрямках, збільшив кількість атак на Покровському напрямку (майже удвічі), Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках. 
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